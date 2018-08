ATP Los Cabos: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Fabio Fognini ai quarti di finale. Fuori Thomas Fabbiano (Video)

Fabio Fognini ha centrato l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos.

Fabio, numero 15 Atp e secondo favorito del seeding, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato in rimonta, con il punteggio di 26 64 60, in un’ora e 26 minuti, il francese Quentin Halys, numero 150 Atp. L’azzurro si giocherà un posto in semifinale con il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 247 del ranking Atp.

Niente da fare invece per Thomas Fabbiano, numero 106 Atp, che nella notte italiana ha ceduto per 76(0) 76(5), dopo due ore e 8 minuti di gioco, al bosniaco Damir Dzumhur, numero 24 del ranking mondiale.

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $715.455 – 2° Turno

Estadio Pegaso – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [8] Feliciano Lopez vs Cameron Norrie



ATP Los Cabos Feliciano Lopez [8] Feliciano Lopez [8] 3 3 Cameron Norrie Cameron Norrie 6 6 Vincitore: C. NORRIE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 C. Norrie 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Lopez 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 F. Lopez 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-3 → 1-3 C. Norrie 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Juan Martin del Potro vs [Q] Marcos Giron (non prima ore: 03:30)



ATP Los Cabos Juan Martin del Potro [1] Juan Martin del Potro [1] 7 6 Marcos Giron Marcos Giron 5 3 Vincitore: J. DEL POTRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Martin del Potro 15-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Martin del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Giron 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Martin del Potro 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Quentin Halys vs [2] Fabio Fognini (non prima ore: 05:00)



ATP Los Cabos Quentin Halys Quentin Halys 6 4 0 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 2 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-4 → 0-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Q. Halys 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 30-30 15-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Grandstand Caliente – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Damir Dzumhur vs Thomas Fabbiano



ATP Los Cabos Damir Dzumhur [3] Damir Dzumhur [3] 7 7 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 6 6 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* df 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* df 6*-5 6-6 → 7-6 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Dzumhur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Egor Gerasimov vs [5] Sam Querrey



ATP Los Cabos Egor Gerasimov Egor Gerasimov 7 5 7 Sam Querrey [5] Sam Querrey [5] 5 7 6 Vincitore: E. GERASIMOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 df 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Querrey 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-30 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Querrey 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-6 → 5-7 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Querrey 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Querrey 0-15 df 0-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Gerasimov 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-4 → 3-4 S. Querrey 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Santiago Gonzalez / David Marrero vs Andre Begemann / Ivo Karlovic



ATP Los Cabos Santiago Gonzalez / David Marrero [1] Santiago Gonzalez / David Marrero [1] 7 3 4 Andre Begemann / Ivo Karlovic Andre Begemann / Ivo Karlovic 5 6 10 Vincitori: BEGEMANN / KARLOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Begemann / Karlovic 0-1 A. Begemann / Karlovic 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Begemann / Karlovic 15-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / Marrero 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Begemann / Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Marrero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Begemann / Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Begemann / Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-2 → 0-3 S. Gonzalez / Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Begemann / Karlovic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Begemann / Karlovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Begemann / Karlovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 S. Gonzalez / Marrero 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 A. Begemann / Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Begemann / Karlovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Marrero 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Begemann / Karlovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Begemann / Karlovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [7] Taylor Fritz vs [PR] Yoshihito Nishioka



ATP Los Cabos Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 6 1 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 7 6 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Nishioka 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

2. Elias Ymer vs [4] Adrian Mannarino



ATP Los Cabos Elias Ymer Elias Ymer 0 2 Adrian Mannarino [4] Adrian Mannarino [4] 6 6 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Mannarino 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Ymer 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Ymer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

3. Fabricio Neis / Fernando Romboli vs [WC] Manuel Sanchez / Bernard Tomic



ATP Los Cabos Fabricio Neis / Fernando Romboli Fabricio Neis / Fernando Romboli 6 6 Manuel Sanchez / Bernard Tomic Manuel Sanchez / Bernard Tomic 4 3 Vincitori: NEIS / ROMBOLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sanchez / Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Sanchez / Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Sanchez / Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Sanchez / Tomic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Sanchez / Tomic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Neis / Romboli 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 M. Sanchez / Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 5-3 → 5-4 F. Neis / Romboli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Sanchez / Tomic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 M. Sanchez / Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Sanchez / Tomic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Sanchez / Tomic 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

P2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Michael Mmoh vs Peter Polansky



ATP Los Cabos Michael Mmoh Michael Mmoh 7 7 Peter Polansky Peter Polansky 6 6 Vincitore: M. MMOH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Polansky 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 M. Mmoh 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-2 → 3-3 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Polansky 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Polansky 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 P. Polansky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Mmoh 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 P. Polansky 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Evan King / Nathan Pasha vs [4] Romain Arneodo / Nicholas Monroe



ATP Los Cabos Evan King / Nathan Pasha Evan King / Nathan Pasha 2 2 Romain Arneodo / Nicholas Monroe [4] Romain Arneodo / Nicholas Monroe [4] 6 6 Vincitori: ARNEODO / MONROE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 E. King / Pasha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Monroe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. King / Pasha 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Monroe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. King / Pasha 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Monroe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. King / Pasha 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Arneodo / Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. King / Pasha 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 R. Arneodo / Monroe 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. King / Pasha 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 R. Arneodo / Monroe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 E. King / Pasha 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 R. Arneodo / Monroe 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. King / Pasha 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Taylor Fritz / Thanasi Kokkinakis vs Sergio Galdos / Peter Polansky