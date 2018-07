ATP Gstaad: Domani alle ore 11 in campo Matteo Berrettini

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jurgen Zopp vs Matteo Berrettini

2. Laslo Djere vs Taro Daniel OR [2] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 13:20)

Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [2] Santiago Gonzalez / Joao Sousa