ATP Bastad: I risultati Live del Day 4. Fabio Fognini ai quarti di finale

Debutto positivo, anche se un po’ laborioso, per Fabio Fognini che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Bastad.

Il 31enne di Arma di Taggia, numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie (“bye” all’esordio), ha sconfitto al secondo turno superando in rimonta per 16 64 62 lo svedese Mikael Ymer, 19 anni, numero 337 Atp.

Ai quarti di finale sfiderà Federico Delbonis, classe 1990 e n.87 ATP.

ATP Bastad 250 | Terra | e501.345 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] John Millman vs Federico Delbonis



ATP Bastad John Millman [8] John Millman [8] 4 4 Federico Delbonis Federico Delbonis 6 6 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Delbonis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Millman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 F. Delbonis 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Delbonis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Millman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Mikael Ymer vs [3] Fabio Fognini



ATP Bastad Mikael Ymer Mikael Ymer 6 4 2 Fabio Fognini [3] Fabio Fognini [3] 1 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Ymer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ymer 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Ymer 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Casper Ruud vs [7] David Ferrer



ATP Bastad Casper Ruud Casper Ruud 40 7 5 David Ferrer [7] • David Ferrer [7] 15 5 2 2 Match points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Ferrer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Ruud 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Ferrer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 D. Ferrer 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 D. Ferrer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

4. [4] Richard Gasquet vs Gerald Melzer



ATP Bastad Richard Gasquet [4] Richard Gasquet [4] 1 6 6 Gerald Melzer Gerald Melzer 6 3 1 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Melzer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Melzer 0-15 0-30 0-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Melzer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Melzer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 G. Melzer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-5 → 1-6 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-4 → 1-4 G. Melzer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Melzer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Gasquet 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Max Mirnyi / Philipp Oswald vs Fabricio Neis / Fernando Romboli



ATP Bastad Max Mirnyi / Philipp Oswald [1] Max Mirnyi / Philipp Oswald [1] 6 6 Fabricio Neis / Fernando Romboli Fabricio Neis / Fernando Romboli 3 3 Vincitori: MIRNYI / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 F. Neis / Romboli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Neis / Romboli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Neis / Romboli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Neis / Romboli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Mirnyi / Oswald 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Neis / Romboli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Neis / Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [PR] Jurgen Melzer / Philipp Petzschner vs [3] Marcus Daniell / Wesley Koolhof



ATP Bastad Jurgen Melzer / Philipp Petzschner Jurgen Melzer / Philipp Petzschner 7 6 Marcus Daniell / Wesley Koolhof [3] Marcus Daniell / Wesley Koolhof [3] 6 3 Vincitori: MELZER / PETZSCHNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Melzer / Petzschner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Melzer / Petzschner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Melzer / Petzschner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 M. Daniell / Koolhof 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Melzer / Petzschner 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Daniell / Koolhof 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 J. Melzer / Petzschner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Melzer / Petzschner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Melzer / Petzschner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Melzer / Petzschner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Melzer / Petzschner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Daniell / Koolhof 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Melzer / Petzschner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Daniell / Koolhof 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Melzer / Petzschner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Daniell / Koolhof 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Marc Lopez / Jaume Munar vs Simone Bolelli / Fabio Fognini