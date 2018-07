ITF Imola: Il Resoconto di giornata (Mercoledì 18 Luglio)

Ancora spettacolo al Tozzona Tennis Park per la quinta giornata degli Internazionali di Imola

2018- ITF Women’s Circuit (14-21 luglio, Imola, Montepremi 25.000 $), la terza dedicata al tabellone principale.

Tante le partite punto a punto, che hanno visto la caduta inaspettata di diverse teste di serie. Fa scalpore l’eliminazione della n.3, Federica Di Sarra, liquidata nettamente Dalla Andrei (6-2; 6-1): proprio la tennista rumena era stata protagonista la sera prima, insieme alla ragazza di casa Camilla Scala, di un incontro avvincente e spettacolare, che l’aveva vista uscire vincente soltanto al terzo set. Tanti comunque gli applausi da parte del numeroso pubblico per la Scala, autrice di una prestazione gagliarda, al cospetto di un’avversaria più quotata. Notevole è stato il cammino della Coppola, sconfitta solo nel set finale sul Centrale dalla forte britannica Grey.

Altrettanto equilibrata è stato il derby italiano tra la Rubini e la Bronzetti, con la prima, testa di serie n.2, vincente nonostante la resistenza avversaria (7-6; 6-4). Tra le straniere, da sottolineare l’impresa della solidissima Alice Tubello, abile a sfruttare le precarie condizioni fisiche della testa di serie n. 5 Vasylyeva, sconfitta in due partite comunque combattute. Protagoniste di giornata anche la lussemburghese Molinaro e la spagnola Burillo, che hanno ottenuto un pass per i quarti di finale sconfiggendo, rispettivamente, Pia Cuk (6-1; 6-2) e Bojana Marinkovic (1-6; 6-2; 6-4).

Massimiliano Narducci (Organizzatore Internazionali di Imola): “La grande notizia di oggi per me

è la conferma della presenza di Nicola Pietrangeli alla finale di sabato: per me sarà un grandissimo

onore poterlo ospitare. Riguardo al livello tecnico del torneo, voglio evidenziare la preparazione

della Coppola e la Grey, che hanno dato vita ad un’autentica battaglia, nonostante in campo ci

fossero più di 40 gradi. Ho visto benissimo, molto più di ieri, Stefania Rubini. Se riuscirà a

mantenere questi standard di gioco, credo proprio riuscirà ad arrivare fino in fondo”.