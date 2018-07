WTA Gstaad: I risultati Live del Day 2. Subito eliminate Schiavone e Trevisan

Martina Trevisan e Francesca Schiavone fuori all’esordio nel Wta International di Gstaad.

La 24enne fiorentina, numero 189 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 62 75, in un’ora e 19 minuti di partita, alla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 54 Wta e terza favorita del seeding.

La 38enne milanese, numero 391 del ranking mondiale, in tabellone grazie ad una wild card, è invece stata battuta per 63 62, in un’ora e 17 minuti di gioco, dall’australiana Samantha Stosur, numero 73 Wta e quinta favorita del seeding.

WTA Gstaad International | Terra | $250.000 – 1° Turno

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Alizé Cornet vs [Q] Sílvia Soler-Espinosa



WTA Gstaad Alizé Cornet [1] Alizé Cornet [1] 6 6 Sílvia Soler-Espinosa Sílvia Soler-Espinosa 2 2 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Soler-Espinosa 15-0 30-0 30-15 df 30-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Francesca Schiavone vs [5] Samantha Stosur



WTA Gstaad Francesca Schiavone Francesca Schiavone 3 2 Samantha Stosur [5] Samantha Stosur [5] 6 6 Vincitore: S. STOSUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Schiavone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-5 → 2-6 S. Stosur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Stosur 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Schiavone 0-15 df 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Stosur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Stosur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Antonia Lottner vs [8] Viktorija Golubic (non prima ore: 15:30)



WTA Gstaad Antonia Lottner Antonia Lottner 3 2 Viktorija Golubic [8] Viktorija Golubic [8] 6 6 Vincitore: V. GOLUBIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 V. Golubic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Lottner 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Golubic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Eugenie Bouchard vs Timea Bacsinszky (non prima ore: 17:30)



WTA Gstaad Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 15 4 3 Timea Bacsinszky • Timea Bacsinszky 30 6 2 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 3-2 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Bouchard 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 2-0 → 2-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Evgeniya Rodina vs [4] Carina Witthoeft



WTA Gstaad Evgeniya Rodina Evgeniya Rodina 6 6 7 Carina Witthoeft [4] Carina Witthoeft [4] 7 4 6 Vincitore: E. RODINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 df 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 df 6-6 → 7-6 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 E. Rodina 0-15 df 0-30 15-40 5-5 → 5-6 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 E. Rodina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 C. Witthoeft 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Witthoeft 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Rodina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 E. Rodina 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Kathinka Von Deichmann vs [WC] Patty Schnyder



WTA Gstaad Kathinka Von Deichmann Kathinka Von Deichmann 6 2 3 Patty Schnyder Patty Schnyder 4 6 6 Vincitore: P. SCHNYDER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Schnyder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-40 2-3 → 2-4 P. Schnyder 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 P. Schnyder 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Von Deichmann 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Saisai Zheng vs [Q] Conny Perrin



WTA Gstaad Saisai Zheng Saisai Zheng 1 6 5 Conny Perrin Conny Perrin 6 4 7 Vincitore: C. PERRIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 C. Perrin 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Perrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Perrin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Zheng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 S. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 C. Perrin 0-15 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Perrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Perrin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Zheng 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Perrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Alexandra Panova / Galina Voskoboeva vs [WC] Amandine Hesse / Leonie Kung



WTA Gstaad Alexandra Panova / Galina Voskoboeva Alexandra Panova / Galina Voskoboeva 0 3 6 0 Amandine Hesse / Leonie Kung • Amandine Hesse / Leonie Kung 0 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Hesse / Kung 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Panova / Voskoboeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Hesse / Kung 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 A. Panova / Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Hesse / Kung 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Panova / Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Hesse / Kung 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Panova / Voskoboeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Hesse / Kung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Panova / Voskoboeva 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Hesse / Kung 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Panova / Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Hesse / Kung 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 3-4 → 3-5 A. Panova / Voskoboeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Hesse / Kung 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Panova / Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Hesse / Kung 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Panova / Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Hesse / Kung 0-15 0-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Panova / Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Sportzentrum 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Elitsa Kostova vs Anna Kalinskaya



WTA Gstaad Elitsa Kostova Elitsa Kostova 6 0 6 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 4 6 2 Vincitore: E. KOSTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 E. Kostova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-30 ace 0-3 → 0-4 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Kalinskaya 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Kostova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 E. Kostova 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 E. Kostova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Viktoria Kuzmova vs [Q] Martina Trevisan



WTA Gstaad Viktoria Kuzmova [3] Viktoria Kuzmova [3] 6 7 Martina Trevisan Martina Trevisan 2 5 Vincitore: V. KUZMOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Kuzmova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 V. Kuzmova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Kuzmova 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Kuzmova 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 5-1 M. Trevisan 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 V. Kuzmova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Trevisan 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [4] Bibiane Schoofs / Yana Sizikova vs Mona Barthel / Mandy Minella



WTA Gstaad Bibiane Schoofs / Yana Sizikova [4] Bibiane Schoofs / Yana Sizikova [4] 7 6 Mona Barthel / Mandy Minella Mona Barthel / Mandy Minella 6 0 Vincitori: SCHOOFS / SIZIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Schoofs / Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-0 → 6-0 M. Barthel / Minella 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 B. Schoofs / Sizikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Barthel / Minella 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 B. Schoofs / Sizikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 M. Barthel / Minella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Barthel / Minella 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Schoofs / Sizikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Barthel / Minella 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 B. Schoofs / Sizikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Barthel / Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 B. Schoofs / Sizikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Barthel / Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Schoofs / Sizikova 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Barthel / Minella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Schoofs / Sizikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 M. Barthel / Minella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 B. Schoofs / Sizikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Sílvia Soler-Espinosa / Sara Sorribes Tormo vs [2] Kaitlyn Christian / Giuliana Olmos