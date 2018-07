Rafael Nadal e il tetto chiuso e la programmazione di Wimbledon

Rafael Nadal ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon: “Le palle break le ho giocate bene. Non penso di aver sbagliato. Credo che entrambi meritavamo di essere in finale. Entrambi potevamo vincere. Contro del Potro è toccato a me e stavolta a lui.

Queste rivalità ti fanno migliorare e lavorare ancora di più. Ho dato tutto. È stata una grande partita”.

“Wimbledon è un torneo outdoor e non ha senso che giochiamo col tetto chiuso. Sarebbe stato meglio giocare col tetto aperto, ma non voglio parlarne perché sennò scriverete di questo”.

Nadal nelle dichiarazioni ha ipotizzato che “era facile pensare che Isner e Anderson potessero giocare più tempo, quindi noi avremmo potuto giocare la prima semifinale”.

“Ho perso due partite in tutto l’anno, perché con Cilic mi sono dovuto ritirare. Sono orgoglioso di me stesso per l’annata disputata dopo gli infortuni. Vado in vacanza sentendo l’orgoglio dentro”.