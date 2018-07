Nation Cup: Trionfa la Gran Bretagna sia nel maschile che nel femminile

Il motto “It’s coming home”, che ha accompagnato la corsa dell’Inghilterra nei mondiali di calcio, è sfumato nei tempi supplementari della semifinale con la Croazia. Ma è tornato d’attualità nella giornata conclusiva della “Lampo Trophy Nation Cup – Grand Prix Gallerie Orler”, evento internazionale under 12 organizzato dall’Olimpica Tennis Rezzato col contributo di Regione Lombardia.

L’hanno pronunciato ad alta voce i due capitani delle formazioni del Regno Unito, durante la premiazione, mentre al termine di un sabato trionfale mettevano le mani sui due trofei. L’ultima nazione a firmare la doppietta era stata il Canada nel 2015, nell’ultima edizione giocata al Tennis Club 2 Pini di Salò prima dell’approdo a Rezzato. Stavolta a dominare sono stati i britannici, protagonisti di un doppio successo sulla Francia nella giornata conclusiva. I due titoli sono arrivati praticamente in contemporanea, quando sul Campo 1 Sophya Devas (premiata come miglior giocatrice del torneo) l’ha spuntata per 7-6 4-6 6-4 nell’autentica battaglia contro la picchiatrice Shavice Roignot, chiudendo i conti dopo l’iniziale vantaggio firmato da Hophribah Oluwadare. Nello stesso momento, sul Campo 2, uno sfortunato episodio decideva il doppio dei maschietti. Dopo l’1-1 dei singolari, col successo di Viktor Frydrych pareggiato dalla vittoria di Leo Cohen, le due formazioni si stavano contendendo il successo finale con le coppie Frydrych/Diack e Cohen/Kouame. I francesi hanno vinto il primo set per 7-5, ma sul 4-1 del secondo per gli avversari un infortunio alla spalla ha impedito a Cohen di continuare, obbligando i “galletti” a gettare la spugna e consegnare ai britannici il secondo titolo maschile dopo quello del 2013.

“A detta di tutti – ha detto Gianni Capacchietti, direttore dell’evento -, il nostro si conferma uno dei migliori tornei giovanili d’Europa dal punto di vista dell’organizzazione e dell’ospitalità. È stata un’ottima settimana, in una cornice (quella dell’Olimpica Tennis, ndr) che pare costruita ad hoc per le nostre esigenze, e abbiamo apprezzato molto il fatto che tante nazioni si siano presentate con la squadra titolare per fare le prove generali in vista del Nations Challenge by Head”. Manifestazione che toccherà con una sua tappa anche Rezzato, dal 25 al 29 luglio, e andrà a chiudere il trittico di eventi internazionali dell’Olimpica Tennis. “Si tratta di un piccolo record – chiude Capacchietti – reso possibile da tanti sponsor e da altrettante persone, e anche dell’aiuto di Regione Lombardia”. Durante la settimana l’evento ha fatto anche da vetrina ad “Atleti al tuo fianco”, progetto di divulgazione oncologica diretto dal dott. Alberto Tagliapietra, che attraverso le testimonianze dei tennisti racconta la quotidianità delle persone e delle famiglie che stanno affrontando il cancro. Grazie al contributo di Babolat Italia, che ha messo a disposizione le racchette di Rafael Nadal e Dominic Thiem autografate dai due giocatori, sono nate due aste di beneficienza (raggiungibili dal 16 luglio su www.charitystars.com/foundation/arenbi-onlus) a sostegno del progetto “Casa AIL Emilia Lucchini” e dell’Ospedale Oncologico “Laudato si’” di Rivoltella del Garda. Tutti i video della Lampo Trophy Nation Cup sono disponibili sulla pagina Facebook “Mastro Omnisport”, o sul canale YouTube “Redazione TgSport”.

FINALE TORNEO FEMMINILE

Gran Bretagna b. Francia 2-0

Hophribah Oluwadare (Gbr) b. Beverley Nyangon (Fra) 6-3 6-3, Asophya Devas (Gbr) b. Shavice Roignot (Fra) 7-6 4-6 6-4.

FINALE TORNEO MASCHILE

Gran Bretagna b. Francia 2-1

Viktor Frydrych (Gbr) b. Raphael Vaksmann (Fra) 6-2 6-2, Leo Cohen (Fra) b. Henry Trump (Fra) 7-5 6-1, Frydrych/Diack (Gbr) b. Cohen/Kouame (Fra) 5-7 4-1 ritiro.