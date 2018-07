Wimbledon: Novak Djokovic è tornato. Sconfitto Rafael Nadal e domani sfiderà in finale Kevin Anderson

Dopo quasi due anni Novak Djokovic tornerà a disputare una finale di un torneo del Grande Slam.

Nella semifinale del torneo di Wimbledon il serbo ha sconfitto 6-4 3-6 7-6 (11/9) 3-6 10-8 il numero uno al mondo Rafael Nadal, guadagnandosi così il diritto di contendere il trofeo al sudafricano Kevin Anderson. Il 31enne non raggiungeva il match conclusivo di un Major dal settembre 2016, quando perse gli US Open contro Stan Wawrinka.

Avanti due set a uno dopo l’interruzione di venerdì sera, Djokovic ha iniziato nel migliore dei modi la quarta frazione, trovando subito il break nel secondo gioco, prima di subire la rimonta dello spagnolo, riuscito con autorità a rimontare e a pareggiare i conti. Per decidere la contesa è dunque stata necessaria la quinta partita, nella quale il balcanico prima ha rischiato e parecchio sul 7-7 e poi ha trovato il guizzo giusto nel diciottesimo game, infliggendo così la prima sconfitta in semifinale sull’erba londinese al maiorchino.

Djokovic domani andrà così a caccia del suo quarto trofeo a Wimbledon e del tredicesimo in un appuntamento del Grande Slam e lo farà contro un avversario che disputerà il secondo atto conclusivo della sua carriera di un Major. Anderson, finalista lo scorso anno a New York, in totale ha vinto quattro tornei nel circuito ATP, mai sull’erba e mai un Masters 1000.

