Roger Federer perde e i prezzi della finale del singolare maschile si abbassano

Quando Roger Federer era ancora in gara nel torneo di Wimbledon, sul sito web per la vendita dei biglietti Stubhub, il prezzo del biglietto più economico per la finale di domenica era a £4100.

Una volta che lo svizzero è uscito sconfitto da Kevin Anderson nei quarti di finale, il costo è sceso di poco più di £ 1000 e oggi i prezzi hanno continuato a ridursi e sono quotati sui £2500 in quello più “economico”.

La sconfitta di Roger ha fatto scendere i prezzi di circa 1700 euro a biglietto.