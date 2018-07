Wimbledon: La prima volta di Camila Giorgi ai quarti di finale in un torneo dello Slam

Camila Giorgi per la prima volta in carriera approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grand Slam.

L’azzurra, al suo quarto di finale in assoluto in un torneo Slam, ha sconfitto negli ottavi di finale Ekaterina Makarova con il risultato di 63 64 dopo 1 ora e 30 minuti di partita.

Ai quarti di finale Camila Giorgi sfiderà una tra Serena Williams o la Rodina, proveniente dalle qualificazioni.

Primo set: Camila avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nel settimo game (a 0).

Sul 4 a 3 l’azzurra era brava a suon di bellissimi colpi di piazzare il break decisivo (a 30) e poi nel gioco successivo teneva a 15 il turno di battuta, conquistando in questo modo la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Nel primo game l’azzurra metteva a segno il break a 15.

Durante il parziale Camila era perfetta alla battuta fino al 5 a 4, quando è andata a servire per il match.

In questo game la tennista di Macerata dopo aver mancato due palle match, annullava l’unica palla break del parziale con un bellissimo diritto vincente dopo un’ottima prima di servizio e poi alla terza opportunità chiudeva il game e la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto