Wimbledon: Arevalo/Podlipnik-Castillo firmano un successo da record (22-20 al 5°)

Ci sono voluti tre giorni, oltre cinque ore di battaglia complessive e ben nove match point, ma alla fine ce l’hanno fatta a chiudere e sono entrati nella storia del torneo di Wimbledon: il salvadoregno Marcelo Arevalo e il cileno Hans Podlipnik-Castillo si sono resi protagonisti di un incontro da record al primo turno dello Slam londinese, sconfiggendo Jay Clarke e Cameron Norrie col punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 22-20.

Con ottantasette (87!) games giocati, si è trattato del secondo match di doppio più lungo della storia da quanto è stato introdotto il tiebreak. Come se non bastasse, oltre ad essere entrato nella storia del tennis, Marcelo Arevalo è diventato anche il primo tennista di El Salvador a vincere una partita in un Major: per un Paese dell’America Centrale, di appena sei milioni di abitanti e con un solo tennista nel ranking mondiale (Arevalo, appunto), è un risultato davvero storico.

Al secondo ostacolo, questa coppia formatasi pochi giorni fa, un po’ per caso, al Challenger di Ilkley, dovrà vedersela con le tredicesime teste di serie, Raven Klaasen e Michael Venus. Le fatiche spese all’esordio sono state davvero tantissime, ma Arevalo e Podlipnik-Castillo faranno di tutto per continuare il loro cammino in questo torneo che ricorderanno per tutta la vita.

Lorenzo Carini