Jack Sock attacca Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini (Video)

Nel quinto set nel match tra Sock e Berrettini nel primo turno del torneo di Wimbledon, l’americano rallentato da qualche problema fisico, ha inveito contro l’arbitro e soprattutto contro l’angolo di Berrettini.

Al momento della stretta di mano Sock si è lasciato sfuggire un attacco al coach di Matteo, Vincenzo Santopadre. “Your coach is a piece of shit, by the way.” – frase eloquente di Jack