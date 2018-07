ITF Junior: Matteo Arnaldi vince il G2 in Repubblica Ceca, Fausto Tabacco vince il G5 in Grecia. Bene a Roehampton

Tanti italiani impegnati in tornei ITF Junior under 18 questa settimana. Vediamo come al solito i risultati dei nostri giovani connazionali. Il torneo più importante in avvicinamento a Wimbledon è il G1 di Roehampton in programma sull’erba iniziato con le qualificazioni venerdì.

Nelle quali presenti Federica Sacco (2002), Federica Rossi (2001) e Davide Tortora (2000). Nel femminile Federica Rossi è approdata al main draw, impresa non riuscita a Federica Sacco, eliminata al turno decisivo delle quali. Nel maschile Tortora è stato eliminato al primo turno delle quali. Nel main draw presente anche Lorenzo Musetti (2002) e Elisabetta Cocciaretto (2001). Al momento in cui scriviamo si sta concludendo il primo turno con tutti gli italiani in gara che hanno superato il turno. Musetti ha vinto in tre set con lo spagnolo Alvarez Varona, la Cocciaretto ha battuto in due set la sua compagna di doppio, la slovena Radisic e la Rossi ha vinto in tre set con la Nahimana.

In Repubblica Ceca, torneo di grado 2, ottima prova di Matteo Arnaldi (2001) che ha vinto il torneo superando in finale il francese Marmousez con il punteggio di 6-4 3-6 6-2. Nello stesso torneo primo turno per Pietro Marino (2001) e Flavio Cobolli (2002).

In Grecia nel locale torneo di grado 4, vittoria per Fausto Tabacco (2002) e finale per Chiara Girelli (2002). Nello stesso torneo, nel maschile, semifinale per Giorgio Tabacco (2003), secondo turno per Benito Massacri (2002), nel femminile, primo turno per Vittoria Pastorino (2000), Lavinia Lancellotti (2001), Valentina Gaggini (2001) e Sonia Cassani (2002), mentre non si è qualificata Rachele Zingale (2002).

Nel G2 in Germania, semifinale per Giacomo Dambrosi (2001), secondo turno per Giuseppe La Vela (2000), primo turno per Fabrizio Andaloro (2001), Emiliano Maggioli (2001) e Filippo Moroni (2001) e non hanno superato le qualificazioni Marco Furlanetto (2001), Gabriele Bosio (2000) e Giovanni Peruffo (2001). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Martina Biagianti (2001) e Cristina Tiglea (2001) e non ha superato le quali Barbara Dessolis (2001).

Al G3 in Ucraina, semifinale per Leonardo Malgaroli (2002), quarti di finale per Luca Nardi (2003), secondo turno per Mattia Bellucci (2001) e Samuel Vincent Ruggeri (2001), mentre non hanno superato le quali Enrico Wood (2002) e Marcello Serafini (2002).

Al G5 in Irlanda, semifinale per Mattia Bernardi (2002), secondo turno per Gilberto Casucci (2001), primo turno per Alessandro Parigi (2001), non ha superato le quali Matteo Da Ros (2002).

Nel G4 in Danimarca, terzo turno per Alessandro Pecci (2001), primo turno per Pietro Fellin (2001), non hanno superato le quali Francesco Castellano (2003), Andrea Piergentili (2002), Gianni Biagianti (2002), Filippo Fracassi (2001). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Carolina Piferi (2001), Agnese Ceccarelli (2002), Susanna Ranucci (2003).

In Georgia, G5, secondo turno per Amedeo Jorio (2001) e Mario Organista (2001), non hanno superato le quali Davide Chersoni (2001) e Francesco Presta (2001). Nel femminile primo turno per Linda Alessi (2001) e non ha superato le quali Anita Di Pietro (2002).

Altre presenze italiane al G4 in Tunisia, dove, nel maschile, Lorenzo Rottoli (2002) si è fermato al secondo turno, arrivando in finale in doppio. Nel femminile, Giulia Brighi (2001) e Anita Bertoloni (2002) sono arrivate al secondo turno. Infine primo turno per Rachele Rimondini (2001) nel G4 negli Stati Uniti.





