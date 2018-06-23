Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger L’Aquila: Risultati live delle semifinali. Paolo Lorenzi sfida Monteiro (con video streaming)

23/06/2018 15:30 Nessun commento
Paolo Lorenzi, classe 1981
Paolo Lorenzi, classe 1981

ITA Challenger L’Aquila (e43.000, terra) – Semifinali

CENTRALE – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 PM)
1. [6/Alt] Facundo Bagnis ARG vs Guilherme Clezar BRA

CH L'Aquila
Facundo Bagnis [6]
30
6
5
1
Guilherme Clezar
30
3
7
1
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2. [5] Thiago Monteiro BRA vs [2] Paolo Lorenzi ITA (non prima ore: 16:30)

Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Filippo Baldi ITA / Andrea Pellegrino ITA vs Pedro Martinez ESP / Mark Vervoort NED

Il match deve ancora iniziare

Il livestreaming del match tra Lorenzi e Monteiro

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