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Challenger L’Aquila: Risultati live delle semifinali. Paolo Lorenzi sfida Monteiro (con video streaming)
23/06/2018 15:30 Nessun commento
Challenger L’Aquila (e43.000, terra) – Semifinali
CENTRALE – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 PM)
1. [6/Alt] Facundo Bagnis vs Guilherme Clezar
CH L'Aquila
Facundo Bagnis [6]
30
6
5
1
Guilherme Clezar•
30
3
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Clezar
0-15
15-15
15-30
30-30
1-1
F. Bagnis
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
G. Clezar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
F. Bagnis
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
G. Clezar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Bagnis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
G. Clezar
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Bagnis
15-0
30-0
40-0
3-4 → 4-4
G. Clezar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Bagnis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
G. Clezar
0-15
0-30
df
0-40
2-2 → 3-2
F. Bagnis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
G. Clezar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Bagnis
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
G. Clezar
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
F. Bagnis
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
G. Clezar
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Bagnis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
G. Clezar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
F. Bagnis
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
G. Clezar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
F. Bagnis
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
G. Clezar
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-0 → 2-0
F. Bagnis
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. [5] Thiago Monteiro vs [2] Paolo Lorenzi (non prima ore: 16:30)
Il match deve ancora iniziare
3. [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino vs Pedro Martinez / Mark Vervoort
Il match deve ancora iniziare
Il livestreaming del match tra Lorenzi e Monteiro
TAG: Challenger L'Aquila, Challenger L'Aquila 2018, Lorenzi
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