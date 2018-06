Al via le qualificazioni del Torneo ITF Maschile Città di Gaeta

Prendono il via le qualificazioni per il Torneo ITF maschile Città di Gaeta. Saranno 32 i giocatori che scenderanno in campo sabato e domenica per giocarsi l’ingresso in tabellone della Sara Cup, tappa del World Tour professionistico appartenente alla Federazione Internazionale di Tennis (ITF) con un montepremi di 15mila dollari.

Il primo turno di qualificazione, che si disputerà sabato a partire dalle 10 sugli storici campi del Circolo Tennis di Gaeta, prevede 16 incontri giocati al meglio dei 2 set su 3. I vincitori potranno accedere al secondo turno in programma per domenica. Solo in 8 entreranno nel tabellone principale del torneo.

Le Wild Card concesse nel tabellone di qualificazione sono tutte italiane Francesco Albanese, Andrea Bolla, Mirko Cutuli, Luca Prevosto e Filippo Speziali.

Domenica appuntamento alle 18.00 per il sorteggio del tabellone di singolo e di doppio. Il Torneo prenderà poi ufficialmente il via, lunedì mattina a partire dalle 10.