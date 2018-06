Roger Federer parte bene anche ad Halle (Video)

Due giorni dopo il primo successo a Stoccarda e la corsa a casa per vedere in famiglia l’esordio della Svizzera ai Mondiali di Russia, Roger Federer (ATP 1) ha iniziato senza grossi problemi l’avventura ad Halle, dove è alla ricerca del decimo titolo. Il basilese ha battuto piuttosto agevolmente lo sloveno Aljaz Bedene (72) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h13′.

Solidissimo in battuta, con appena otto punti concessi all’avversario sul proprio servizio (4 nel primo e 4 nel secondo set), Il basilese ha messo subito in difficoltà il 28enne di Ljubljana, ottenendo un break in un secondo game durato la bellezza di 8 minuti. Il 36enne renano ha poi centrato un nuovo break nella seconda frazione al nono gioco, chiudendo poi al primo match point.

Negli ottavi di finale sull’erba tedesca se la vedrà con il francese Benoît Paire (48).

La partita punto per punto