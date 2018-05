Roland Garros Junior, qualificazioni maschili: c’è Davide Tortora

Davide Tortora rappresenterà l’Italia nel tabellone di qualificazione maschile del Roland Garros Junior. Il diciassettenne azzurro, entrato in extremis nel torneo cadetto, affronterà al primo turno il britannico Jacob Fearnley, quindicesima testa di serie: un sorteggio non malvagio per il nostro portacolori che, in caso di successo, potrebbe vedersela con il forte brasiliano Mateus Alves al secondo turno.

Si tratta della prima esperienza in un torneo dello Slam per Tortora, reduce dalla sconfitta al primo turno del Trofeo Bonfiglio contro il tennista di Taipei Chun Hsin Tseng. La stessa sorte, però, è toccata a Fearnley che sui campi in terra battuta del “Bonacossa” ha perso con un doppio 6-4 per mano dell’argentino Diaz Acosta.

LO SPOT DI DAVIDE TORTORA:

Mateus ALVES (BRA) [3] – Terence ATMANE (FRA) [WC]

Davide TORTORA (ITA) – Jacob FEARNLEY (GBR) [15]