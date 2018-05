Roland Garros2018 Day3: Serena torna alla vittoria Slam, Muguruza e Kerber senza problemi, brilla Shapovalov

Era il giorno del ritorno Slam di Serena Williams ed è stato coronato nella maniera migliore: la dominatrice WTA degli ultimi anni, la vincitrice di tutto e di più, tornava dopo il lungo periodo di stop post gravidanza (poco convinti tentativi di rientro vi erano a dire il vero già stati…) e contro Kristyna Pliskova, è arrivata una vittoria sofferta ma che fa tanto morale. Per lottare per il successo finale Serena dovrà fare molto di più, perché questa versione potrebbe non bastare: nel frattempo però il primo messaggio alle rivali è stato lanciato.

Fra le donne vince la Muguruza nella sfida fra regine del Roland Garros contro la russa Kuznetsova, con l’idolo locale Garcia che spazza via la cinese Duan, la Kerber che supera nel derby tedesco la Barthel senza problemi, imitata dalla Goerges che ha però bisogno di 3 set per superare la Cibulkova. Vince anche Maria Sharapova: alla russa servono 3 set e tante energie lasciate sul campo per superare l’olandese Hogenkamp. Per la vittoria finale questa Sharapova potrà però essere sufficiente? Attenzione all’altra orange Bertens, apparsa in ottima forma e già capace in passato di un grande exploit su questi stessi campi: oggi ha cominciato spazzando via la Sabalenka. Infine è grande Australia con un tris di vittorie: per Stosur, Gavrilova e Barty è infatti festa grande.

Fra gli uomini sorridiamo con Fabbiano che chiude in bellezza il quinto set contro Ebden nel prosieguo del match di ieri ma soprattutto con Fognini, apparso brillante e con un tennis solido nel suo match di esordio contro lo spagnolo Andujar. Obiettivo seconda settimana assai fattibile per il ligure. Soffriamo invece con l’uscita di Paolo Lorenzi: le sensazioni della vigilia non erano positive e purtroppo sono state confermate nel suo incontro contro il sudafricano Kevin Anderson, con una rapida sconfitta in 3 set che fa male e scatena diversi interrogativi riguardo un possibile prossimo ritiro. La benzina è finita? Speriamo che l’estate sul rosso ci porti in altra direzione. Chiudiamo con Bolelli che continua a giocare un ottimo terzo set contro Nadal ma rimpiange i tanti set point sprecati nel tie break: questo Simone vale ampiamente la top100. E non solo. Nel complesso ne abbiamo portati 4 al secondo turno: è decisamente un successo.

Il NextGen canadese Shapovalov vince e convince all’esordio: il giovane canadese sta cominciando a crescere anche sulla terra battuta e qui a Parigi contro l’australiano Millman i suo colpi, il suo rovescio che a tanti ricorda quello elegante dei più grandi, hanno davvero impressionato. Intanto si continua a scalare la classifica.

Saluta Parigi Jack Sock: dopo l’incredibile finale della scorsa stagione che lo ha portato al primo Masters1000 e alle Finals, l’americano continua la sua crisi apparentemente senza fine che lo sta allontanando sempre più da quella top10 agognata e conquistata sul finire del 2017. Fra gli altri vincono Cilic in 3 set contro Duckworth, Del Potro cedendo nettamente il primo set contro Mahut per poi spuntarla in 4, Edmund facile sul baby De Minaur, Fucsovic sempre in 3 contro Pospisil, mentre fra le teste di serie escono anche Mannarino contro Steve Johnson e Feliciano Lopez contro Stakhovsky. Per loro il Roland Garros in singolare è già finito.

Alessandro Orecchio