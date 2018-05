Roland Garros: Prima vittoria in un torneo dello Slam per Marco Cecchinato

Marco Cecchinato ha rotto il ghiaccio centrando il primo successo nel main draw di uno Slam, conquistando il secondo turno al Roland Garros.

Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, ha sconfitto in rimonta in cinque set, recuperando uno svantaggio di due set, il rumeno Marius Copil, numero 94 Atp, alla sua seconda partecipazione al Roland Garros: 26 67(4) 75 62 108 il punteggio, in tre ore e 41 minuti.

Cecchinato si giocherà un posto nel terzo turno con l’argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Nick Kyrgios.

Da segnalare che Cecchinato nel quinto e decisivo set ha piazzato il break decisivo sull’8 pari (a 15) dopo che sul 7 pari aveva mancato due palle break.

Sul 9 a 8 l’azzurro, dal 15-30, teneva a 30 il turno di battuta e chiudeva la contesa per 10 a 8.

La partita punto per punto