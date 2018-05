Roland Garros: Nick Kyrgios dà forfait. Marco Trungelliti in macchina per prendere il suo posto

Nick Kyrgios si è ritirato dal Roland Garros. Il tennista australiano, che al primo turno avrebbe dovuto affrontare il connazionale Bernard Tomic, ha rinunciate a causa di una infiammazione al gomito destro. Al suo posto è entrato in tabellone Marco Trungelliti che era ritornato a Barcellona per qualche giorno di vacanza con la sua famiglia.

Poi il viaggio in macchina e domani sarà in campo.