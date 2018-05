Roland Garros: Quali Italiani. Ok Schiavone e Chiesa. Fuori Sonego e Paolini

Deborah Chiesa e Francesca Schiavone, vincitrice del titolo nel 2010 sono al secondo turno delle qualificazioni femminili del Roland Garros.

Subito fuori, invece, Jasmine Paolini, 20esima testa di serie.

Out al secondo turno di qualificazione, invece, Lorenzo Sonego.

Secondo turno

Deborah Chiesa (ITA) c. (14) Tamara Zidansek (SLO)

Francesca Schiavone (ITA) c. Jamie Loeb (USA)

Martina Trevisan (ITA) c. Marta Kostyuk (UKR)

4inc. Duckhee Lee vs Lorenzo Sonego



Deborah Chiesa vs Priscilla Hon



3inc. Vitalia Diatchenko vs Jasmine Paolini



2inc. Francesca Schiavone vs Carol Zhao