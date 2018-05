Fabio Fognini e Rafael Nadal parlano dopo la partita di oggi al Foro Italico. Fognini sarà wild card a Ginevra: ” pensavano che Fognini-Nadal fosse da mettere alle 12, l’organizzazione ha deciso questo. Tanto in questi giorni mi sono abituato a svegliarmi molto presto”

Fabio Fognini e Rafael Nadal parlano dopo la partita di oggi al Foro Italico. Fognini sarà wild card a Ginevra

Fognini : “E’ andata così: evidentemente pensavano che Fognini-Nadal fosse da mettere alle 12, l’organizzazione ha deciso questo. Tanto in questi giorni mi sono abituato a svegliarmi molto presto: menomale che Federico non ha dormito con me. Comunque è meglio non aggiungere altro perché il commento sarebbe davvero negativo.

Sentirlo dire da Nadal sicuramente fa piacere, l’ho portato al limite. Lui è il giocatore più forte della mia storia su questa superficie, vado via da Roma a testa alta: ho lasciato tutto me stesso”.

Ci credevo, sapevo di avere il gioco per poterlo mettere in difficoltà però l’inizio del secondo set mi ha tagliato le gambe perché mi sono bloccato. Poi Rafa ha fatto il suo”. Ho sentito qualcosa al ginocchio. Dolore? Da quando sono tornato sulla terra ce l’ho sempre avuto. Ma è Nadal che comunque ti porta all’esasperazione”.

Nadal : “Il primo set siamo partiti entrambi bene, mi sono portato avanti giocando dei bei punti, ma anche lui stava esprimendo un ottimo gioco. Ho avuto le mie opportunità sul 4-1 per poterlo chiudere ma lui ha giocato dei colpi straordinari e l’idea di aver perso questa occasione mi ha messo un po’ di pressione. Per questo nei games successivi ho iniziato a sbagliare ed a subire il suo gioco. Non me lo posso permettere sulla terra rossa. Dopo aver perso il set ho deciso di dover essere io a prendere in mano gli scambi e così è stato. Sono contento del tennis che ho espresso a partire dal secondo set”.