Italiani e Italiane nel circuito Future-ITF: I risultati del 15 Maggio 2018

Questi gli incontri degli azzurri impegnati oggi nel circuito Future-ITF.

Per problemi tecnici riusciamo solo in questo maniera, al momento, ad impaginare i risultati. Ritorneremo con il vecchio metodo nei prossimi giorni.

Ci scusiamo per il disagio e Grazie per la pazienza.

Risultati Italiani Future-ITF 15 Maggio – 1° Turno

ITF Turkey F19 – Rosenkranz vs Weis



Il match deve ancora iniziare

ITF Bulgaria F1 – Ferrari vs Melnic



Il match deve ancora iniziare

ITF Bulgaria F1 – Vilardo vs Di Maro



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Marchetti vs Kokeladze



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Crescenzi vs Ghitescu



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Shapatava vs Cappelletti



Il match deve ancora iniziare

ITF Sweden F2 – Ornago vs Johansson



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Prati vs Alexandre Da Rosa



Il match deve ancora iniziare

ITF Uganda F3 – Bocchi vs Chekhov



Il match deve ancora iniziare

ITF Spain F11 – Brancaccio vs Cortes Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Giacomini vs Bondarevskiy



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Fortuna vs Ayap



Il match deve ancora iniziare

ITF Uganda F3 – Ndayishimiye vs Miceli



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Lozan vs Ricca



Il match deve ancora iniziare

ITF Uganda F3 – Bojanovic vs Gabrieli



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Arcidiacono vs Piludu



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Squarcialupi vs Pirazhenka



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Bronzetti vs Pantuckova



Il match deve ancora iniziare

ITF San Severo – Pieri vs Giovine



Il match deve ancora iniziare

ITF Poland F3 – Gennaro vs Chadaj



Il match deve ancora iniziare

ITF Saint-Gaudens – Pieri vs Yerolymos



Il match deve ancora iniziare

ITF Turkey F19 – Rieder vs Vibert



Il match deve ancora iniziare

ITF Hammamet – Skachkova vs Stefanini



Il match deve ancora iniziare

ITF Ukraine F2 – Petrone vs Mashtakov



Il match deve ancora iniziare