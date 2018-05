Adriano Panatta non sarà presente al Foro Italico: “Si respira un’altra aria”

Adriano Panatta anche quest’anno non sarà presente al Foro Italico.

Dichiara il vincitore del torneo di Roma del 1976 al Corriere della Sera.

“Si respira un’altra aria rispetto a quando vado a Parigi dove vengo accolto in modo diverso come si conviene ai vincitori. Ho fatto fatica a varcare quei cancelli quando si è trattato di ricevere l’inutile premio in occasione dei 40 anni dalla vittoria della Coppa Davis in Cile, nel 1976. È stata un’iniziativa forzata, non spontanea”.

“Nadal è il favorito n.1 per la vittoria al Foro. Nessuno ancora sa giocare contro di lui perché corre di più, tira più forte ed è coraggioso. Lo stesso discorso valeva per Borg. Ogni tanto lo svedese perdeva, ma succedeva per caso. Poi la volta successiva ti bastonava”.