Un giorno a Lisbona (13 Maggio 2018)

Lavoro a lisbona e ho colto l’occasione per seguire i nostri ragazzi nella giornata di ieri.

Vi allego delle foto con Gaio ed Eremin, più la maglia regalatami da uno squisito Edoardo e il video del match point.

“Nel terzo set: inizio con Edo che fa la partita,il 40-30 è frutto di tre vincenti e due dritti lunghi: game point fallito a causa di un errore a rete ed Edo che accusa il colpo, subendo il break (e autodefinendosi pollo).Il game successivo, molto combattuto, regala l’immediato contro break, con alcune accelerazioni di dritto devastanti da parte di Eremin. Nel sesto game arriva il break decisivo, con i due che mantengono i rispettivi servizi fino al nono e ultimo game,ove Edo, sotto 15-30, ingrana la prima (di servizio, non la marcia) e vola verso una strameritata vittoria.

Il ragazzo ha un tennis da categorie superiori; l’ho intervistato mentre pranzava,e il problema è esclusivamente di testa. Ma lui non ha assolutamente intenzione di mollare: ora si allena con Galimberti, presso la Tennis Academy di San Marino. In futuro ha in serbo CH, data la rivoluzione prevista dall’anno prossimo. Mi ha confidato che molti giocatori sono contrari alla riforma; specialmente il fatto che i punti dei 15000 usciranno tutti a dicembre.

Gli ho chiesto se gli piace il duro o la terra:a causa del ginocchio sinistro infortunatosi lo scorso anno,per il momento solo terra, ma gli piace giocare su hard, come nel future corso da lui definito:di ghiaccio. Mi ha offerto un caffè e regalato una maglia, davvero un ragazzo squisito.Forza Edo!!!

Finito di parlare con Gaio, che nel mentre massacrava l’israeliano. Gli ho fatto i complimenti e un in bocca al lupo, oltre un selfie (aarggh). Avrei voluto chiedergli del suo periodo,ma è stato lui a pormi domande+(che fai, che tipo di lavoro, come si vive qui),mi ha dato un’impressione positivissima, ragazzo molto molto educato.

Match Point di Ieri di Eremin



