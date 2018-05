Challenger Heilbronn: Il Main draw. Presenza di Alessandro Giannessi

Challenger Heilbronn CH | Indoor | e85.000

(1) Millman, John vs Londero, Juan Ignacio

(WC) Koepfer, Dominik vs Qualifier

Otte, Oscar vs Rola, Blaz

(WC) Puetz, Tim vs (8) Gombos, Norbert

(4) Hanfmann, Yannick vs Polmans, Marc

Lopez Perez, Enrique vs (WC) Molleker, Rudolf

Kamke, Tobias vs Qualifier

Krstin, Pedja vs (7) Vatutin, Alexey

(5) Zopp, Jurgen vs Moraing, Mats

Ruud, Casper vs Brown, Dustin

Majchrzak, Kamil vs Safwat, Mohamed

Novikov, Dennis vs (3) Maden, Yannick

(6) Laaksonen, Henri vs Giannessi, Alessandro

Bachinger, Matthias vs Qualifier

King, Darian vs Qualifier

(WC) Moeller, Marvin vs (2) Vesely, Jiri