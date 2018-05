Trofeo Bonfiglio 2018, entry list: la situazione aggiornata dei tennisti italiani

Conto alla rovescia per l’inizio della cinquantanovesima edizione del Trofeo Bonfiglio. La manifestazione si svolgerà al Tennis Club Milano Alberto Bonacossa dal 19 al 27 maggio 2018 e vedrà la partecipazione dei migliori giocatori under 18 al mondo.

Tra questi non mancheranno ovviamente i tennisti italiani. Tra main draw e qualificazioni, wild card incluse (al momento ne sono state assegnate solamente 5, due al maschile e tre al femminile) saranno poco meno di cinquanta gli azzurri al via: da tenere d’occhio, in particolare, Lorenzo Musetti, recente vincitore del G2 di Salsomaggiore Terme, ed Elisabetta Cocciaretto, classe 2001 e già convocata in Fed Cup da Tathiana Garbin.

Da segnalare, nel tabellone di qualificazione maschile, la presenza di Jannik Sinner, al rientro in una competizione giovanile dal mese di ottobre 2017. In questa prima parte di stagione, il 16enne altoatesino si è infatti concentrato esclusivamente sui tornei Futures, riuscendo anche ad entrare nel ranking ATP.

ITALIANI AL VIA – PROVVISORIO

Q (26): Davide Tortora, Filippo Moroni, Filippo Speziali, Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi, Emiliano Maggioli, Giacomo Dambrosi, Michele Vianello, Gianmarco Ferrari, Jannik Sinner, Riccardo Di Nocera, Fabrizio Andaloro, Gian Marco Ortenzi, Marco Furlanetto, Gabriele Bosio, Flavio Cobolli, Giuseppe La Vela, Pietro Marino, Riccardo Perin, Leonardo Malgaroli, Francesco Passaro, Simone Cacciapuoti, Samuel Vincent Ruggeri, Matteo Lugari

MD (3): Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri (WC), Luca Nardi (WC)

ITALIANE AL VIA – PROVVISORIO

Q (16): Isabella Tcherkes Zade, Martina Biagianti, Enola Chiesa, Alice Amendola, Cristina Elena Tiglea, Barbara Dessolis, Carola Cavelli, Linda Cagnazzo, Alessia Tagliente, Harriet Hamilton, Valentina Urelli Rinaldi, Greta Medeghini, Benedetta Ivaldi, Rubina Marta De Ponti, Lavinia Lancellotti, Sonia Cassani

MD (4): Elisabetta Cocciaretto, Lisa Pigato (WC), Federica Rossi (WC), Federica Sacco (WC)

Lorenzo Carini