Challenger Aix en Provence: Quali. Gianluca Mager nel main draw

Challenger Aix-en-Provence| Terra | e127.000

CH Aix-en-Provence Gianluca Mager [4] Gianluca Mager [4] 6 6 Fabien Reboul [6] Fabien Reboul [6] 4 3 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Reboul 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 G. Mager 0-15 0-30 0-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Reboul 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Reboul 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 F. Reboul 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Reboul 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Mager 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-1 → 4-2 F. Reboul 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 F. Reboul 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Reboul 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

TDQ Mager– Reboul(0-0)

