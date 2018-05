La semifinale di Coppa Davis tra Francia e Spagna si giocherà a Lille

Ufficializzata oggi la sede che ospiterà la semifinale di Coppa Davis tra Francia e Spagna. Sarà ancora una volta lo Stadio Pierre Mauroy di Lille a provare a sostenere e spingere la selezione di Yannick Noah verso la seconda finale consecutiva nella massima competizione mondiale a squadre di tennis maschile. La struttura, ultimata nel 2012 e già sede di diversi eventi sportivi, è stata scelta anche per i dolci ricordi che rievoca nelle menti dei transalpini.

Lo scorso anno, infatti, nel fortino di Lille da 50.000 spettatori si sono giocate sia la semifinale che la finale di Coppa Davis nelle sfide vinte contro Serbia e Belgio. In occasione del tanto atteso confronto con gli iberici, in programma dal 14 al 16 settembre, è previsto il tutto esaurito.