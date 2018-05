Roger Federer: ancora una stagione senza Roland Garros

“Sarebbe bello vincere di nuovo il Roland Garros. È uno dei miei sogni, ma a questo punto devo essere intelligente e il mio obiettivo a medio termine è Wimbledon. Non ho più 25 anni e ho bisogno di risparmiare energia. Ecco perché non giocherò sulla terra nel 2018”: con queste parole lo svizzero Roger Federer ha praticamente messo a tacere la flebile voce che lo avrebbe visto partecipare al prossimo Roland Garros, con una stagione su terra rossa ancora messa da parte ma con almeno lo Slam parigino che, si sperava, potesse vederlo scendere in campo e fra i suoi indiscussi protagonisti.

Certo, non possiamo biasimare né gli organizzatori del Major francese né i tanti appassionati del bel tennis che non vedono di buon occhio un campione dal talento incredibile come Federer saltare un appuntamento di tal importanza e senza alcun infortunio a condizionarlo verso tale scelta: va detto però che tale decisione, ammesso che possa essere dolorosa per lo svizzero, ha già dato i suoi frutti sperati l’anno scorso e per questo ripeterla sembra essere non un azzardo o una mancanza di rispetto quanto più una valutazione ponderata e sensata.

Nel 2017 Federer giocò una prima parte di stagione stupenda, con vittorie in Australia e nei Masters1000 americani, con una pausa lontano dal circuito e dalla terra battuta in primavera che divenne fisiologica e quanto mai ben accetta: quest’anno la musica sembrava ripetersi ma la voglia di arrivare in cima al ranking per stabilire un nuovo primato lo ha portato a modificare in parte la programmazione con la scelta di Rotterdam…una decisione che alla lunga a mio modo di vedere ha pagato dazio, con una stagione su terra che è diventata ancora di più rinunciabile bloccando sul nascere qualsivoglia tentativo di rispondere presente al secondo appuntamento Slam dell’anno. Passatemi il termine che può sembrare forte: ma in una stagione lunga e dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale, la terra rossa è davvero poco importante per Federer e nessuno può biasimarlo, nonostante dichiarazioni di rito come quelle suddette che vorrebbero mettere in mostra ben altro attaccamento al rosso europeo. Lo svizzero alla sua età non può di certo giocare tutti i tornei e rinunciare alla terra rossa e soprattutto al Roland Garros non è di certo una tragedia.

La programmazione per un tennista al giorno d’oggi può essere la chiave di volta di un’intera annata sportiva: ben fa quindi Roger Federer a puntare sugli obiettivi dove crede e sa di poter offrire il meglio del proprio tennis, con una lungimirante visione del tutto che vince sui deliri di onnipotenza che spesso distruggono miseramente le aspettative partendo da ambizioni troppo alte.

Alessandro Orecchio