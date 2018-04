WTA Rabat: Il Main Draw. C’è Sara Errani

WTA Rabat International | Terra | $250.000

(1) Mertens, Elise vs Kucova, Kristina

Siegemund, Laura vs Bogdan, Ana

Peterson, Rebecca vs Larsson, Johanna

Errani, Sara vs (6) Diyas, Zarina

(4) Babos, Timea vs Qualifier

(WC) El Jardi, Diae vs (WC) Zavatska, Katarina

Linette, Magda vs Qualifier

Mattek-Sands, Bethanie vs (8) Hsieh, Su-Wei

(5/WC) Bacsinszky, Timea vs Mchale, Christina

Fett, Jana vs Vickery, Sachia

Tomljanovic, Ajla vs Parmentier, Pauline

Flipkens, Kirsten vs (3) Martic, Petra

(7) Krunic, Aleksandra vs Arruabarrena, Lara

Putintseva, Yulia vs Sorribes Tormo, Sara

Qualifier vs Qualifier

Hercog, Polona vs (2) Cibulkova, Dominika