Chris Kermode: “Il tennis dovrebbe valutare alcune innovazioni”

Presente in Spagna in occasione del “Barcelona Open Banc Sabadell” in corso questa settimana, Chris Kermode è stato interrogato sugli esperimenti adottati lo scorso anno alle Next Gen ATP Finals. Il presidente ATP, inoltre, ha voluto elogiare il torneo iberico e la sua organizzazione.

“Il torneo di Barcellona è uno dei miei preferiti fin da quando ho assunto la presidenza dell’ATP. Indubbiamente, questo evento è uno dei più importanti dell’intero ATP World Tour. La passione di questo club e della città per il tennis è palpabile. Il comitato organizzatore svolge da anni un ottimo lavoro”.

A suo modo di vedere, Kermode pensa che ormai da tempo sia in atto un costante miglioramento dei vari eventi e che il livello sia in crescita. “I tornei da 10 anni a questa parte sono cresciuti enormemente sino a divenire autentici eventi internazionali di prima fascia. Contiamo 64 eventi in tutto il mondo che offrono maggiori esperienze interattive sempre più vicine ai fan e al pubblico. Per quanto riguarda invece giocatori, il livello è molto alto negli ultimi anni. Mai prima d’ora abbiamo avuto potuto disporre di un gruppo così forte di giocatori “, ha dichiarato il presidente ATP. “Abbiamo sperimentato diverse cose nel corso delle Next Gen ATP Finals di Milano lo scorso anno. Si sono testate nuove regole di gioco in alcuni casi “estreme”. Penso ad esempio ai match al meglio di cinque set con quattro giochi per ogni parziale – spiega Kermode – cosa che reputavo geniale. Potrebbero non essere cambiamenti che vedremo implementati a breve termine, ma senza dubbio lo sport deve prendere in considerazione questo tipo di esperimenti”.

Nell’opera di rinnovamento, esiste già qualche regola che potrà essere introdotta in futuro. “Intervenire sui riscaldamenti rendendoli più brevi e anche sul medical time out potrebbe essere un primo step. Ora il passo successivo è vedere come applicare queste innovazioni senza suscitare sospetti da parte dei più puristi” ha chiosato Kermode.

Luca Fiorino