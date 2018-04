Roland Garros: L’entry list Maschile. Thomas Fabbiano ad un posto dal main draw

ROLAND GARROS (CL) /128

Roland Garros

Date: 5/27/2018 Original Cut Off: 101 – Ranking Date: 4/16/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

3 Cilic, Marin (CRO)

4 Zverev, Alexander (GER)

5 Dimitrov, Grigor (BUL)

6 Del Potro, Juan Martin (ARG)

7 Thiem, Dominic (AUT)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Isner, John (USA)

10 Goffin, David (BEL)

11 Pouille, Lucas (FRA)

12 Carreno Busta, Pablo (ESP)

13 Djokovic, Novak (SRB)

14 Querrey, Sam (USA)

15 Schwartzman, Diego (ARG)

16 Bautista Agut, Roberto (ESP)

17 Sock, Jack (USA)

18 Berdych, Tomas (CZE)

19 Chung, Hyeon (KOR)

20 Fognini, Fabio

21 Wawrinka, Stan (SUI)

22 Raonic, Milos (CAN)

23 Edmund, Kyle (GBR)

24 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

25 Kyrgios, Nick (AUS)

26 Mannarino, Adrian (FRA)

27 Krajinovic, Filip (SRB)

28 Muller, Gilles (LUX)

29 Murray, Andy (GBR)

30 Lopez, Feliciano (ESP)

31 Dzumhur, Damir (BIH)

32 Ferrer, David (ESP)

33 Rublev, Andrey (RUS)

34 Gasquet, Richard (FRA)

35 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

36 Nishikori, Kei (JPN)

37 Verdasco, Fernando (ESP)

38 Khachanov, Karen (RUS)

39 Coric, Borna (CRO)

40 Kohlschreiber, Philipp (GER)

41 Cuevas, Pablo (URU)

42 Monfils, Gael (FRA)

43 Sugita, Yuichi (JPN)

44 Haase, Robin (NED)

45 Shapovalov, Denis (CAN)

46 Mayer, Leonardo (ARG)

47 Sandgren, Tennys (USA)

48 Paire, Benoit (FRA)

49 Medvedev, Daniil (RUS)

50 Gojowczyk, Peter (GER)

51 Donaldson, Jared (USA)

52 Johnson, Steve (USA)

53 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

54 Harrison, Ryan (USA)

55 Zverev, Mischa (GER)

56 Tiafoe, Frances (USA)

57 Benneteau, Julien (FRA)

58 Bedene, Aljaz (SLO)

59 Fucsovics, Marton (HUN)

60 Pella, Guido (ARG)

61 Struff, Jan-Lennard (GER)

62 Seppi, Andreas

63 Lorenzi, Paolo

64 Haider-Maurer, Andreas (AUT) PR

64 Sousa, Joao (POR)

65 Jarry, Nicolas (CHI)

66 Fritz, Taylor (USA)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

67 Zeballos, Horacio (ARG)

68 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

69 Simon, Gilles (FRA)

70 Troicki, Viktor (SRB)

71 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

72 Vesely, Jiri (CZE)

73 Marterer, Maximilian (GER)

74 Mayer, Florian (GER)

75 Carballes Baena, Roberto (ESP)

76 Karlovic, Ivo (CRO)

77 Pospisil, Vasek (CAN)

78 Ebden, Matthew (AUS)

79 Delbonis, Federico (ARG)

80 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

81 Baghdatis, Marcos (CYP)

82 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

83 Bhambri, Yuki (IND)

84 Chardy, Jeremy (FRA)

85 Jaziri, Malek (TUN)

86 Copil, Marius (ROU)

87 Donskoy, Evgeny (RUS)

88 Istomin, Denis (UZB)

89 Berankis, Ricardas (LTU)

90 Kicker, Nicolas (ARG)

90 Darcis, Steve (BEL) PR

91 Millman, John (AUS)

92 Basic, Mirza (BIH)

93 Lajovic, Dusan (SRB)

94 Sela, Dudi (ISR)

95 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

96 Albot, Radu (MDA)

97 Youzhny, Mikhail (RUS)

98 Lu, Yen-Hsun (TPE)

99 Thompson, Jordan (AUS)

100 Cecchinato, Marco

101 Stebe, Cedrik-Marcel (GER)

Alternates

Djere, Laslo (SRB)

—-IN——–

Fabbiano, Thomas

Norrie

Berrettini

Lacko