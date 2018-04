Masters 1000 Montecarlo: Fabio Fognini si arrende a Jan-Lennard Struff

Termina al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, che partiva sulla carta con i favori del pronostico, è stato travolto da un ottimo Jan-Lennard Struff in appena un’ora e 5 minuti di gioco col punteggio finale di 6-4 6-2. Supremazia assoluta da parte del tedesco, superiore sotto ogni punto di vista al ligure quest’oggi. Onore dunque alla gran prestazione di Struff, bravo a chiudere il match con la bellezza di 21 vincenti a fronte di soli 13 errori non forzati. Male invece Fognini che paga a caro prezzo una giornata storta – specialmente col rovescio – e un problema al ginocchio sinistro che lo ha evidentemente condizionato negli spostamenti.

PRIMO SET

Fabio Fognini inaugura al servizio il match ed è abile a partire subito con il naso avanti. L’azzurro si rende protagonista di un discreto avvio, mentre al contrario Jan-Lennard Struff stenta a carburare e commette qualche gratuito di troppo. Il ligure ne approfitta per procurarsi tre palle break di fila nel secondo gioco: alla terza chance utile è lucido in difesa a far giocare la classica palla in più al tedesco che sbaglia malamente in rete col dritto. Chiamato a servire per incrementare il vantaggio sul 3-0, il numero uno d’Italia si disunisce e restituisce il break al teutonico con troppo agio. Struff ha acquisito maggiore sicurezza e la prima di servizio ne trae subito i suoi benefici. Il tedesco non solo ricuce lo strappo ma opera anche il sorpasso sul 3-2 grazie ad un gran vincente prima ed una risposta di dritto profondissima sulla palla break poi. Nonostante un game lottato, Struff consolida il break di vantaggio e allunga nel punteggio. La differente incisività tra i due della prima di servizio, i maggiori vincenti del tedesco e i tanti gratuiti fatti registrare da Fognini – specialmente col rovescio – fanno tutta la differenza del caso. L’azzurro reagisce e rimane a ruota del tennista di Warstein che continua a custodire gelosamente il break di vantaggio senza particolari patemi d’animo. Il rovescio di Fognini stenta a decollare e Struff si mostra avveduto tatticamente continuando ad insistere sul lato sinistro del campo del ligure. Malgrado un paio di punti ben giocati dal tedesco con una risposta di dritto improvvisa vincente e un rovescio lungolinea devastante, l’azzurro non si scompone e mette le mani sul proprio turno di battuta, un game che si rivelerà interlocutorio. Jan-Lennard Struff, infatti, si assicura agevolmente il primo set col punteggio di 6-4 in 33 minuti di gioco.

SECONDO SET

L’azzurro apre le danze al servizio nella seconda frazione con un doppio fallo. La pressione imposta allo scambio da Struff è devastante, Fognini appare poco mobile e in totale balia dei colpi a rimbalzo del tedesco. Il tennista di Warstein strappa immediatamente la battuta all’azzurro e consolida il break di vantaggio con estrema scioltezza. Il numero uno d’Italia continua a non inquadrare il campo col rovescio e non riesce quasi mai a prendere in mano l’iniziativa al contrario del suo avversario. In totale confusione l’azzurro sfodera un paio di palle corte mal eseguite e permette a Struff di scappar via con doppio break di vantaggio. Fognini prova a lottare e riesce non solo a trascinare il tedesco ai vantaggi ma anche a sbloccarsi nel parziale in virtù di una difesa eccezionale e un dritto incrociato precisissimo. Conquistato il primo game del secondo set, il ligure richiede l’intervento del fisioterapista che gli applica un tape al di sotto del ginocchio sinistro. Struff è in stato di grazia, al contrario Fabio paga una giornata storta penalizzato anche dal problema fisico prima menzionato. Il tedesco si appropria anche del doppio break di vantaggio giocando in maniera esemplare e si issa sul 4-1 e servizio. La strada per Fognini è sempre più in salita con un set e due break da dover recuperare. Struff e Fognini si aggiudicano i loro rispettivi turni di battuta ma ora il tedesco può andare a servire per il match dopo appena un’ora. Jan-Lennard Struff vince dominando Fabio Fognini col punteggio finale di 6-4 6-2 in un’ora e 5 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Fabio Fognini [13] Fabio Fognini [13] 4 2 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Vincitore: J. STRUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Struff 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 2-0 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Luca Fiorino