Attila Balazs eguaglia il re dei Futures Lamine Ouahab

Lamine Ouahab e Attila Balazs sono i due protagonisti inaspettati della settimana. ll primo è stato autore a Marrakech di una delle vittorie più prestigiose in termini di ranking contro Philipp Kohlschreiber, il secondo, vincendo un torneo in Portogallo, ha raggiunto l’estroso marocchino nel computo dei titoli Futures vinti in carriera a quota 29. Il re dei futures Ouahab mette ora a serio rischio il suo trono. Attila Balazs, infatti, è già al suo terzo titolo Futures stagionale mentre Lamine Ouahab è a secco di successi dal 2016.

Classifica vincitori Futures

29: Attila Balazs e Lamine Ouahab

28: Riccardo Bellotti

27: Aldin Setkic

26: Niels Desein

25: Victor Crivoi, Jaroslav Pospisil, David Guez, Enrique Lopez-Perez, Yannick Mertens

(Fonte Luca Brancher)

Luca Fiorino