Yevgeny Kafelnikov: “Coppa Davis? La ragione per cui i migliori non giocano la Davis è il denaro”

Yevgeny Kafelnikov, contattato da L’Equipe, ha illustrato la ragione principale secondo cui i big rinuncerebbero spesso e volentieri alla Coppa Davis. Alla base della questione, secondo l’ex campione russo, ci sarebbero i soldi. “Sono sicuro che con un prize money da 50 milioni di dollari, di cui 10 da attribuire al vincitore, ogni problema cesserebbe di esistere. Se date ai giocatori la chance di guadagnare 10 milioni di dollari in una settimana giocherebbero anche nel mese di dicembre. Non sentiremo più dire che la stagione è troppo logorante o che i giocatori sono stanchi. Quando si ha la possibilità di incassare 2 milioni di dollari in sole due serate anche Federer e Djokovic non si tirano indietro. Ai miei tempi ma anche prima – prosegue Kafelnikov – si indossava la maglia della nazionale senza pensarci. Oggi è puramente una questione di incassi. Per quanto siano importanti i soldi, questi non dovrebbero condizionare la Davis e lo spirito di questa competizione magnifica. Io personalmente in 11 anni di carriera ho mancato una sola sfida. Era il 1997 , si giocava in Australia e saltai l’appuntamento perché mi ero infortunato al dito”.