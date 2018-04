Il dilemma Bouchard: la canadese può tornare al vertice?

Curioso lo sport, curiosissimo il tennis: nel 2014 una giovane tennista canadese di appena 20 anni si fa prepotentemente largo nel circuito della WTA e conquista le copertine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo per i suoi incredibili risultati. Quella giovane canadese, bionda e certamente bella, in pochi mesi stabilisce un record dietro l’altro: in Australia nel primo Slam dell’anno raggiunge un’inattesa semifinale, risultato che eguaglia a Parigi e addirittura migliora in quel Wimbledon, quando diventa la prima tennista canadese a raggiungere la finale di una prova del Grande Slam. Arriva al numero 5 delle classifiche e il futuro sembra più roseo che mai: eppure, oggi quelle copertine che continua a conquistare, non sono più il frutto dei suoi successi…perché oggi è rimasta “solo” l’avvenenza a fare notizia e i risultati non arrivano più.

In pochi anni la Bouchard è uscita dai radar del tennis che conta, precipitando in classifica e attirando l’attenzione solo per le copertine in costume da bagno e per la causa intentata e vinta contro la Federazione tennis statunitense per lo spiacevole episodio degli spogliatoi. Alcuni diranno che la copertina di Sports Illustrated (una sorta di Bibbia del settore negli USA) è un gran traguardo ma di quella tennista che sembrava destinata a giocarsi successi importanti nel circuito…realmente cosa rimane?

A parole la canadese non ha mai paventato propositi di ritiro per dedicarsi ad attività ugualmente redditizie (certo, il paragone è con il tennis di vertice…) e che con il campo da tennis hanno poco a che vedere, ma sta di certo che l’attuale Bouchard è tennisticamente parlando una sbiadita controfigura di una tennista di vertice, esplosa e poi velocemente scivolata in un pozzo senza fine con una poco ipotizzabile risalita. Non paventa il ritiro ma non ci sono nemmeno spiragli anche in lontananza per sperare in un ritorno…un ritorno che allo stato attuale dei fatti avrebbe del sensazionale anche se l’età è ancora dalla sua.

Non vedo come la canadese possa tornare nel tennis che conta, vittima di un’involuzione che l’ha allontanata dai palcoscenici importanti: l’anno successivo a quello dell’esplosione tennistica è il più difficile, perché mantenersi in alto è sicuramente più complicato dell’arrivare in cima. Il suo tennis non è migliorato, non è stato aggiunto nulla di nuovo e le sirene mediatiche hanno contribuito a fare il resto. In un momento sei in vetta…il momento dopo guardi quella stessa vetta dal basso verso l’alto. La sensazione è che per prima Eugenie sappia che quella vetta non la riconquisterà più…

Alessandro Orecchio