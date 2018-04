Stefanos Tsitsipas parla del suo scontro con Daniil Medvedev a Miami

Stefanos Tsitsipas, giovane greco che è stato recentemente coinvolto in alcuni battichecchi con alcuni avversari, ha dichiarato martedì che il problema che ha avuto con Daniil Medvedev a Miami è stato sicuramente una cosa che poteva essere gestita meglio da lui.

“Tutto è iniziato con una mia pallina che ha colpito il nastro ed io ho conquistato il punto. Penso mi sarei dovuto scusare ma non l’ho feci perchè sembrava che dovessi chiedere per forza scusa con quel suo atteggiamento. Dopo aver perso, gli ho detto alcune cose non troppo belle, ma non volevo essere “cattivo” con lui”., ha detto il giovane greco.