WTA Monterrey: Il Tabellone di Qualificazione. Jasmine Paolini n.3 del seeding

WTA Monterrey International | Cemento | $250.000

ESTADIO GNP SEGUROS – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Ysaline Bonaventure vs Priscilla Hon

2. [3] Jasmine Paolini vs [WC] Marcela Zacarias

3. [2] Miyu Kato vs [WC] Andrea Renee Villarreal

4. Giuliana Olmos vs Deniz Khazaniuk

CANCHA 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Emina Bektas vs [8] Conny Perrin

2. Usue Maitane Arconada vs [5] Lizette Cabrera

3. Irina Khromacheva vs [6] Dalila Jakupovic

4. [4] Jamie Loeb vs Danielle Lao

CANCHA 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tereza Mrdeza vs Valentini Grammatikopoulou

2. Jovana Jaksic vs Olga Ianchuk

3. Nadia Podoroska vs Sabrina Santamaria

4. Jacqueline Cako vs [7] Marie Bouzkova

CANCHA 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ashley Kratzer vs [WC] Yana Sizikova

2. Miharu Imanishi vs Andrea Gamiz

3. Cornelia Lister vs Valeria Savinykh

4. Aliona Bolsova Zadoinov vs [WC] Rushri Wijesundera