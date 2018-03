Combined Miami: Il programma di Martedì 27 Marzo

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] John Isner vs [2] Marin Cilic

2. [13] Sloane Stephens vs [10] Angelique Kerber (non prima ore: 19:00)

3. [5] Juan Martin Del Potro vs [22] Filip Krajinovic

4. Denis Shapovalov vs [29] Borna Coric OR [8] Jack Sock

5. [30] Agnieszka Radwanska OR [WC] Victoria Azarenka vs [5] Karolina Pliskova (non prima ore: 01:30)

6. [4] Alexander Zverev OR [28] David Ferrer vs [17] Nick Kyrgios (non prima ore: 03:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Joao Sousa vs [19] Hyeon Chung

2. [20] Milos Raonic vs Jeremy Chardy

3. [31] Fernando Verdasco vs [16] Pablo Carreno Busta

4. [10] Tomas Berdych OR Frances Tiafoe vs [32] Karen Khachanov OR [6] Kevin Anderson (non prima ore: 23:00)

5. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Lyudmyla Kichenok / Alla Kudryavtseva

6. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan