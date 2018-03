Challenger San Luis Potosi: Il Main Draw. Paolo Lorenzi n.1 del seeding

Challenger San Luis Potosi | Terra | $50.000

(1) Lorenzi, Paolo vs Krajicek, Austin

Arguello, Facundo vs Hernandez-Fernandez, Jose

Qualifier vs Sarkissian, Alexander

Bagnis, Facundo vs (7) Krueger, Mitchell

(3) Hanfmann, Yannick vs Quiroz, Roberto

Clarke, Jay vs (WC) Hank, Tigre

Coria, Federico vs Qualifier

(WC) Lopez Villasenor, Gerardo vs (8) Krstin, Pedja

(6) King, Evan vs Gonzalez, Alejandro

(WC) Gomez, Lucas vs Qualifier

Galan, Daniel Elahi vs Souza, Joao

Collarini, Andrea vs (4) Bellucci, Thomaz

(5) Estrella Burgos, Victor vs Arevalo, Marcelo

Munoz de la Nava, Daniel vs Qualifier

(WC) Sanchez, Manuel vs Nedelko, Ivan

Choinski, Jan vs (2) Melzer, Gerald