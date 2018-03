Combined Miami: Il programma di Lunedì 19 Marzo

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Natalia Vikhlyantseva vs [WC] Emiliana Arango

2. Sofya Zhuk vs [24] Nicole Gibbs

3. [WC] Allie Kiick vs [22] Eugenie Bouchard

4. Sabine Lisicki vs [13] Andrea Petkovic

5. [12] Sofia Kenin vs [WC] Ann Li

Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Monica Niculescu vs Antonia Lottner

2. Stefanie Voegele vs [16] Kristie Ahn

3. Ons Jabeur vs [14] Alison Riske

4. [WC] Tereza Smitkova vs [23] Danielle Collins

5. [11] Taylor Townsend vs [WC] Katie Boulter

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Olivia Rogowska vs [21] Yanina Wickmayer

2. [4] Sara Errani vs Tereza Martincova

3. [7] Oceane Dodin vs Naomi Broady

4. [10] Sachia Vickery vs Roberta Vinci

5. Ysaline Bonaventure vs [20] Mariana Duque-Mariño

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Polona Hercog vs [WC] Xiyu Wang

2. [6] Yingying Duan vs Yafan Wang

3. Francoise Abanda vs [18] Evgeniya Rodina

4. Arina Rodionova vs [15] Viktorija Golubic

5. Carol Zhao vs [17] Sara Sorribes Tormo

Court 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Barbora Krejcikova vs [19] Jana Fett

2. [5] Pauline Parmentier vs Rebecca Peterson

3. [8] Kurumi Nara vs Vera Lapko

4. [9] Jana Cepelova vs Viktoriya Tomova