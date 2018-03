Combined Indian Wells: I risultati del Day 8. Roger Federer ai quarti di finale. Ora sfiderà Chung. Si salva la Halep. La Pliskova no (Video)

Manca un solo passo a Roger Federer (ATP 1) per conservare il suo posto in vetta alla classifica mondiale. Il basilese si è infatti qualificato per i quarti del Masters 1000 di Indian Wells grazie al successo per 7-5 6-4 in 1h24′ sul francese Jérémy Chardy (100).

Se è vero che il transalpino ha tenuto il primo set in equilibrio sino al 5-5, è altresì vero che il basilese gli ha concesso solamente cinque punti sui propri turni di servizio sull’arco di tutto match. E allora trovato il break nell’11o gioco, King Roger ha poi replicato nel 9o game della seconda frazione. Ai quarti affronterà la giovane promessa coreana Heyon Chung (26), già battuta in semifinale ai recenti Australian Open.

Combined Indian Wells – Hard – Ottavi di Finale M- Quarti di Finale F

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Taylor Fritz vs Borna Coric



ATP Indian Wells Taylor Fritz Taylor Fritz 2 7 4 Borna Coric Borna Coric 6 6 6 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 2-5 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 1-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Simona Halep vs Petra Martic (non prima ore: 21:00)



WTA Indian Wells Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 6 6 Petra Martic Petra Martic 4 7 3 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 ace 5-6* 6-6 → 6-7 S. Halep 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Martic 0-15 15-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. [1] Roger Federer vs Jeremy Chardy



ATP Indian Wells Roger Federer [1] Roger Federer [1] 7 6 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 5 4 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Chardy 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Federer 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 7-5 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 R. Federer 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Chardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [6] Juan Martin Del Potro vs Leonardo Mayer



ATP Indian Wells Juan Martin Del Potro [6] Juan Martin Del Potro [6] 3 7 6 Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 6 3 Vincitore: J. DEL POTRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Martin Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Martin Del Potro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Martin Del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 J. Martin Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Martin Del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Martin Del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Martin Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Martin Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Martin Del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Martin Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Martin Del Potro 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Martin Del Potro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Martin Del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 J. Martin Del Potro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. Naomi Osaka vs [5] Karolina Pliskova (non prima ore: 03:00)



WTA Indian Wells Naomi Osaka Naomi Osaka 6 6 Karolina Pliskova [5] Karolina Pliskova [5] 2 3 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 K. Pliskova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Pliskova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

6. [Q] Marcos Baghdatis vs [32] Milos Raonic (non prima ore: 04:30)



ATP Indian Wells Marcos Baghdatis Marcos Baghdatis 0 0 Milos Raonic [32] • Milos Raonic [32] 0 0 Vincitore: M. RAONIC per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Raonic 0-0

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Hyeon Chung vs [30] Pablo Cuevas



ATP Indian Wells Hyeon Chung [23] Hyeon Chung [23] 6 6 Pablo Cuevas [30] Pablo Cuevas [30] 1 3 Vincitore: H. CHUNG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 5-2 → 5-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 H. Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 5-0 → 5-1 P. Cuevas 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 4-0 → 5-0 H. Chung 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 4-1 → 5-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 H. Chung 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Pierre-Hugues Herbert vs [31] Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 21:00)



ATP Indian Wells Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 4 6 Philipp Kohlschreiber [31] Philipp Kohlschreiber [31] 6 7 Vincitore: P. KOHLSCHREIBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Herbert 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 P. Herbert 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [11] Pablo Carreno Busta vs [7] Kevin Anderson



ATP Indian Wells Pablo Carreno Busta [11] Pablo Carreno Busta [11] 6 3 6 Kevin Anderson [7] Kevin Anderson [7] 4 6 7 Vincitore: K. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Anderson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

4. [28] Feliciano Lopez vs [18] Sam Querrey (non prima ore: 02:00)



ATP Indian Wells Feliciano Lopez [28] Feliciano Lopez [28] 3 4 Sam Querrey [18] Sam Querrey [18] 6 6 Vincitore: S. QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 1-2 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. John Isner / Jack Sock vs [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram



ATP Indian Wells John Isner / Jack Sock John Isner / Jack Sock 7 7 Ivan Dodig / Rajeev Ram [8] Ivan Dodig / Rajeev Ram [8] 6 6 Vincitori: ISNER / SOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Isner / Sock 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 I. Dodig / Ram 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 J. Isner / Sock 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Dodig / Ram 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Isner / Sock 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Isner / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 I. Dodig / Ram 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Isner / Sock 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Dodig / Ram 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Isner / Sock 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Isner / Sock 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Isner / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 I. Dodig / Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Isner / Sock 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Dodig / Ram 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

6. [7] Bob Bryan / Mike Bryan vs Marcus Daniell / Diego Schwartzman



ATP Indian Wells Bob Bryan / Mike Bryan [7] Bob Bryan / Mike Bryan [7] 7 6 Marcus Daniell / Diego Schwartzman Marcus Daniell / Diego Schwartzman 5 1 Vincitori: BRYAN / BRYAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-1 → 6-1 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-0 → 5-1 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-0 → 4-0 B. Bryan / Bryan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 M. Daniell / Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 B. Bryan / Bryan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Daniell / Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 B. Bryan / Bryan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Bryan / Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Daniell / Schwartzman 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 B. Bryan / Bryan 15-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 B. Bryan / Bryan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Daniell / Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 B. Bryan / Bryan 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Daniell / Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Bryan / Bryan 30-0 30-30 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja