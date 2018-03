Colpo a sorpresa del CT Gaeta. Roberto Carballes Baena, numero 79 del mondo, è il nuovo acquisto del team Coldwell Banker

Negli ultimi giorni di mercato, poco prima della chiusura delle liste per il campionato nazionale di Serie B 2018, il CT Gaeta targato Coldwell Banker ha messo a segno un colpo eccezionale tesserando lo spagnolo Roberto Carballes Baena, attualmente numero 79 della classifica mondiale (1.5 Classifica FIT). Un’operazione di altissimo livello che testimonia le ambizioni di crescita costante del circolo tirrenico proiettato ad avere un ruolo importante all’interno del panorama nazionale tennistico. I primi contatti con il forte tennista spagnolo si erano avuti a gennaio durante la sua permanenza in terra australiana per il primo torneo del Grande Slam e fin da subito c’è stato buon feeling tra le parti. A fine febbraio, il patron Antonio Spicciariello, broker manager Coldwell Banker, coadiuvato dalle ottime relazioni che Claudio Grassi aveva con il giocatore spagnolo, ha deciso di percorrere gli ultimi passi necessari per inserire in rosa Carballes Baena, garantendo così al team tirrenico probabilmente il giocatore più forte dell’intero campionato di serie B.

Antonio Spicciariello dichiara: “siamo onorati che un Top 100 abbia deciso di tesserarsi per il CT Gaeta. E’ il frutto della credibilità che ci siamo guadagnati sul campo in questi ultimi anni e tutti noi dovremmo andarne fieri. Alziamo il livello tecnico della nostra squadra in modo considerevole e ci presentiamo ai nastri di partenza pronti per ben figurare all’esordio del campionato nazionale cadetto. Continueremo in questo mese a far avvicinare al Circolo nuovi partner e frequentatori in modo da avere per l’inizio del campionato, tra circa un mese, una base di appassionati ancora più ampia. Il Circolo Tennis difenderà i colori della Città di Gaeta lungo l’intera Penisola ed avrà bisogno del supporto di tutti, Istituzioni locali comprese”.

Roberto Carballes Baena, nasce a Tenerife il 24 Marzo del 1993. Da atleta junior ha raggiunto nel 2011 la posizione n.8 a livello internazionale. Il giovane spagnolo esordisce nel circuito maggiore nel 2013 nel torneo ATP di Barcellona. Nel 2017 si è aggiudicato i tornei Challenger di Manerbio e Cortina portando quindi a 4 le vittorie nei tornei Challenger. Nel 2018 arriva la svolta con l’ingresso nei top 100 grazie agli ottimi risultati raggiunti sulla terra rossa sudamericana. Infatti si aggiudica il suo primo torneo del circuito maggiore conquistando il 250 di Quito, battendo in finale il connazionale Albert Ramos Vinolas (n.22 della classifica ATP) con il punteggio di 6/3 3/6 6/4. Nella settimana successiva ha raggiunto il suo best ranking con la posizione n.72 a livello mondiale. Ha vinto inoltre 9 Tornei Futures. Intanto la scorsa settimana la Federazione Italiana Tennis ha provveduto a diramare i gironi del campionato nazionale di serie B. Il Circolo Tennis Gaeta, il 15 aprile inizierà la sua avventura al TC Este (Padova) mentre farà il suo esordio casalingo il 22 aprile contro il Filari Tennis, formazione di Messina. Turno di riposo il 29 aprile e di nuovo in campo il 20 maggio sempre a Gaeta contro il TC 2002 Cloud Finance (Benevento). Trasferta a Cesena il 27 maggio, sfida al CT Giotto (Arezzo) il 3 giugno a Gaeta e chiusura il 10 giugno in quel di Crema.

Attilio Rubino: “siamo stati sorteggiati in un girone molto impegnativo sia dal punto di vista tecnico che per le lunghe trasferte che ci attendono. Abbiamo però le qualità per emergere e dire la nostra in tutte le partite del girone.

Abbiamo davanti a noi un mese di allenamenti duri per farci trovare pronti nella prima gara di campionato”

Il campionato di serie B, con le 56 squadre iscritte, si presenta al via con altissimi contenuti tecnici grazie al livello dei giocatori tesserati. Per citarne solo alcuni: Andreas Seppi (TC Santa Margherita Ligure), Daniele Bracciali (CT Arezzo), Potito Starace (TC Villa York Roma), Luca Vanni (CT Giotto Arezzo ed avversario del CT Gaeta). Insieme a loro anche un grandissimo numero di atleti italiani che frequentano tornei ITF del circuito professionistico e un folta presenza di stranieri tra i quali il tedesco Yannick Cristopher Hanfmaan (CT Vicenza), reduce dalla sconfitta nel 2017 nella finale del Torneo 250 di Gstaad per opera di Fabio Fognini.