Challenger Irving: Il Tabellone Principale. Fabbiano entra come wild card, Berrettini come alternates

Challenger Irving | Cemento | $150.000

(1) Sugita, Yuichi vs (Alt) Berrettini, Matteo

(Alt) Krstin, Pedja vs (Alt) Smyczek, Tim

(LL) Maginley, Herbert Jody vs Basic, Mirza

Berankis, Ricardas vs (5) Simon, Gilles

(4/WC) Fucsovics, Marton vs (WC) Petzschner, Philipp

(Alt) Galan, Daniel Elahi vs (Alt) Ymer, Elias

(Q) Rinderknech, Arthur vs (Q) Ram-Harel, Or

(Q) Chrysochos, Petros vs (8/WC) Fabbiano, Thomas

(6) Marterer, Maximilian vs (WC) de Minaur, Alex

Youzhny, Mikhail vs Ebden, Matthew

(Alt) Fanselow, Sebastian vs Lacko, Lukas

(Alt) Stakhovsky, Sergiy vs (3) Johnson, Steve

(7) Donskoy, Evgeny vs (Alt) Mmoh, Michael

(Q) Kypson, Patrick vs (Alt) Fratangelo, Bjorn

Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Krajicek, Austin

Albot, Radu vs (2) Donaldson, Jared