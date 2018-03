Combined Indian Wells: Il programma di Venerd’ 09 Marzo. Nella notte in campo Thomas Fabbiano

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gael Monfils vs Matthew Ebden

2. Frances Tiafoe vs [WC] Ernesto Escobedo

3. [1] Simona Halep vs Kristyna Pliskova

4. [3] Garbiñe Muguruza vs [Q] Sachia Vickery (non prima ore: 04:00)

5. Albert Ramos-Vinolas / Fernando Verdasco vs John Isner / Jack Sock (non prima ore: 05:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Petra Kvitova vs Yulia Putintseva

2. [17] CoCo Vandeweghe vs Kaia Kanepi

3. Nikoloz Basilashvili vs [WC] Tennys Sandgren

4. [Q] Vasek Pospisil vs [Q] Felix Auger-Aliassime

5. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Juan Martin del Potro / Grigor Dimitrov (non prima ore: 03:00)

6. Marcus Daniell / Diego Schwartzman vs Philipp Kohlschreiber / Lucas Pouille

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Marcos Baghdatis vs [PR] Yoshihito Nishioka

2. Viktor Troicki vs Marton Fucsovics

3. Belinda Bencic vs [6] Jelena Ostapenko

4. Irina-Camelia Begu vs [5] Karolina Pliskova

5. Thomas Fabbiano vs [WC] Bradley Klahn

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Johanna Konta vs Marketa Vondrousova

2. Pierre-Hugues Herbert vs Gilles Simon

3. Jan-Lennard Struff vs [WC] Alex de Minaur

4. [WC] Amanda Anisimova vs [23] Anastasia Pavlyuchenkova

5. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [2] Henri Kontinen / John Peers

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mikhail Youzhny vs Joao Sousa

2. [WC] Philipp Petzschner / Dominic Thiem vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares

3. [32] Shuai Zhang vs [Q] Sofia Kenin

4. [WC] Caroline Dolehide vs [30] Dominika Cibulkova

5. Mikhail Kukushkin vs Mischa Zverev

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aryna Sabalenka vs [19] Svetlana Kuznetsova

2. Naomi Osaka vs [31] Agnieszka Radwanska

3. [WC] Victoria Azarenka / Aryna Sabalenka vs [WC] Eugenie Bouchard / Sloane Stephens

4. Denis Istomin vs Peter Gojowczyk

5. Leonardo Mayer vs Victor Estrella Burgos

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Samantha Stosur vs [14] Kristina Mladenovic

2. [Q] Yuki Bhambri vs [Q] Nicolas Mahut

3. Maria Sakkari vs [16] Ashleigh Barty

4. Kyle Edmund / Franko Skugor vs Pablo Carreno Busta / David Marrero

5. [Q] Tim Smyczek vs Laslo Djere

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Kirsten Flipkens / Nina Stojanovic

2. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [O] Mihaela Buzarnescu / Alizé Cornet

3. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [O] Daria Gavrilova / Samantha Stosur

STADIUM 9 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Elise Mertens vs Qiang Wang

2. [25] Barbora Strycova vs Petra Martic

3. [Q] Taro Daniel vs [Q] Cameron Norrie