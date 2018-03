Masters 1000 Indian Wells, l’analisi del tabellone principale

Nella nottata italiana è stato sorteggiato il main draw del Masters 1000 di Indian Wells. Il torneo più amato dai giocatori di suddetta categoria, sito tra il sole e le palme del deserto californiano, avrà luogo dall’8 al 18 marzo e sarà il primo dei nove Masters 1000 che si terranno in questa stagione. Ai nastri di partenza figureranno 96 giocatori fra cui 5 wild card, 12 qualificati e 32 teste di serie, le quali beneficieranno di un bye al primo turno. Rispetto all’entry list iniziale, il torneo ha dovuto fare a meno di Rafael Nadal, David Goffin, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Andy Murray, Richard Gasquet, Alexandr Dolgopolov e di molti altri possibili protagonisti per via di forfait di diversa natura. Fra gli italiani, in attesa di conoscere quale sarà il destino di Matteo Berrettini impegnato nel tabellone cadetto, sono presenti in main draw due nostri portacolori: Fabio Fognini, testa di serie numero 16, e Thomas Fabbiano. Hanno difatti dovuto rinunciare all’evento californiano Paolo Lorenzi, infortunatosi da qualche settimana al piede sinistro, e Andreas Seppi che, dopo la rituale infiltrazione all’anca, cercherà di tornare al top della forma in vista della sfida di Coppa Davis contro la Francia ad inizio aprile. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells provando a scovare i possibili outsider e le maggiori insidie per i big.

ANALISI TABELLONE PARTE ALTA

Nella parte alta del tabellone stanzia il campione in carica Roger Federer. Lo svizzero, numero uno del seeding, debutterà al secondo turno contro il vincente tra Ryan Harrison e Federico Delbonis per poi affrontare molto probabilmente Filip Krajinovic (TDS n°25), apparso in discreta forma da dopo il rientro dall’infortunio al tendine d’achille patito ad inizio anno. A questo punto, si profilerebbe un ottavo di finale che ci potrebbe riguardare molto da vicino tra Roger Federer e Fabio Fognini, numero 16 del seeding. L’azzurro, infatti, usufruirà di un bye al primo turno ed esordirà contro il vincente del derby transalpino tra Jeremy Chardy e Julien Benneteau, con quest’ultimo già battuto di recente agli Australian Open. In caso di successo, Fognini potrebbe trovarsi opposto ad Adrian Mannarino al terzo turno per un’altra sfida Italia-Francia. La marcia di Federer dunque, se non dovesse arrestarsi prima dell’ottavo contro il ligure, lo vedrebbe teoricamente affrontare Dominic Thiem ai quarti di finale per poi eventualmente incontrare in semifinale il vincente tra Grigor Dimitrov e Kevin Anderson. L’austriaco, dal canto suo, dovrà guardarsi bene le spalle da Tomas Berdych o Hyeon Chung in un ipotetico ottavo di finale e, ancor prima, da Stefanos Tsitsipas o Radu Albot al secondo turno e da Pablo Cuevas o Denis Shapovalov nel match successivo. Un percorso tutt’altro che in discesa per Thiem, numero 5 del seeding, così come per Grigor Dimitrov. Per il bulgaro si prospetta un secondo turno tutt’altro che banale con Fernando Verdasco – mai un bene affrontare lo spagnolo al debutto di qualsiasi torneo – e un terzo turno opposto al Next Gen Andrey Rublev, russo però già sconfitto due volte quest’anno da Dimitrov sia agli Australian Open che a Rotterdam più recentemente. Agli ottavi di finale, la testa di serie numero 3 del torneo californiano incrocerà con ogni probabilità Roberto Bautista Agut a meno di exploit inaspettati di Borna Coric o Jared Donaldson. Ancor più ricco di inside il cammino di Kevin Anderson. Il sudafricano debutterà al secondo turno contro il vincente tra Karen Khachanov ed Evgeny Donskoy mentre al terzo turno se la vedrebbe molto probabilmente contro il bosniaco Damir Dzumhur, in una sfida teoricamente meno complessa rispetto ad un eventuale secondo turno contro Khachanov. Agli ottavi di finale Anderson potrebbe pescare Nick Kyrgios, il più accreditato nel suo spot, Steve Johnson o Yuichi Sugita. Difficile ipotizzare un Pablo Carreno Busta così competitivo visto lo stato di forma attuale o un Daniil Medvedev in grado di sorprendere Johnson prima e Kyrgios poi. Ricapitolando, a mio modo di vedere potrebbe saltare Thiem prima di un eventuale quarto con Roger Federer a discapito di Berdych o Chung, così come potrebbe faticare tantissimo Kevin Anderson contro Karen Khachanov stesso al secondo turno o Nick Kyrgios agli ottavi. Prevedo, quantomeno sulla carta, meno trappole per Dimitrov, seppur lo ritenga abile maestro nel complicarsi la vita da solo più per suoi demeriti che non per meriti dei suoi avversari.

ANALISI TABELLONE PARTE BASSA

Nella prima porzione della parte bassa il favorito è Frances Tiafoe. Il giovane yankee è di sicuro il più in forma dei 6 giocatori presenti in quello spot. Jack Sock, numero 8 del seeding, è lontano dalla migliore condizione mentre l’altra testa di serie, Feliciano Lopez, non sembra essere in queste settimane al top della forma. Nella stessa parte di tabellone è presente Thomas Fabbiano. Il pugliese ha avuto un buon sorteggio – tenendo conto che si tratta di un Masters 1000 – e affronterà la wild card Bradley Klahn al primo turno. In caso di successo, l’azzurro si regalerebbe un secondo turno tutt’altro che proibitivo contro il prima menzionato Jack Sock. Frances Tiafoe, ad oggi, è colui con maggiori chance di approdare agli ottavi di finale in quello spicchio di tabellone. Eventualmente lo statunitense sfiderà a quel punto del torneo Lucas Pouille, testa di serie numero 9, e maggior indiziato per ricoprire lo status di favorito per un ipotetico quarto di finale. Il francese affronterà all’esordio un qualificato al secondo turno mentre in quello successivo sarà opposto con ogni probabilità a Sam Querrey (TDS n°18). Un cammino sulla carta tutt’altro proibitivo per il transalpino che dovrà rispondere presente dinanzi a questa ghiotta chance. Non appare molto complicato neanche il percorso di Alexander Zverev. Il tedesco affronterà al secondo turno il vincente del match tra Mikhail Youzhny e Joao Sousa mentre in caso di vittoria al terzo turno sfiderà Milos Raonic, lontano dai suoi giorni migliori o un qualificato. Agli ottavi di finale, si preannuncia una grande bagarre in quella parte di tabellone. Zverev potrebbe incontrare Diego Schwartzman così come Kyle Edmund, seppur non al meglio da dopo l’exploit a Melbourne. A meno di sorprese clamorose, Lucas Pouille e Alexander Zverev se non inciampano nel loro cammino iniziale dovrebbero quindi ritrovarsi l’uno contro l’altro nei quarti di finale. Molto più interessante e agguerrito lo spot sottostante. Juan Martin Del Potro, sul podio dei favoriti per la conquista del titolo, giocherà al secondo turno con il vincente tra Jan-Lennard Struff e la wild card australiana Alex De Minaur. Al terzo turno, invece, si prospetta un remake della sfida di Acapulco contro David Ferrer in cui l’argentino ha prevalso in tre set. Chi potrebbe poi sfidare agli ottavi il gigante buono di Tandil? Si profila un terzo turno coi fiocchi tra Kei Nishikori, il cui unico ostacolo sembrerebbe essere rappresentato da Leonardo Mayer al secondo turno, e Novak Djokovic che aprirà le danze nel torneo al secondo turno contro un qualificato. Dall’incontro tra il giapponese e il serbo dunque potrebbe uscir fuori l’avversario di Del Potro agli ottavi. L’argentino, nonostante i punti interrogativi del caso siano da tenere in considerazione, sarebbe opposto poi eventualmente ai quarti di finale contro Marin Cilic. Il croato, numero due del seeding a causa dell’assenza di Rafael Nadal, aprirà i battenti al secondo turno contro Marton Fucsovics o Viktor Troicki salvo poi sfidare al terzo turno con discrete probabilità Philipp Kohlschreiber, contro cui però ha perso 6 dei 10 precedenti totali. Tante incognite e dubbi invece su chi sarà il tennista agli ottavi di finale che potrebbe affrontare il croato o lo stesso teutonico. Gael Monfils, sempre se in vena, potrebbe essere uno dei candidati assieme a Gilles Muller, non nel suo miglior momento di forma, e a John Isner, anche lui distante dalla versione che raggiunse la finale in California nel 2012. Nello stesso spicchio di tabellone è presente anche Gilles Simon. Individuare il papabile avversario per Cilic o Kohlschreiber è impresa assai ardua.

QUARTI DI FINALE TEORICI SECONDO LE TESTE DI SERIE

[1] Roger Federer – [5] Dominic Thiem

[3] Grigor Dimitrov – [7] Kevin Anderson

[8] Jack Sock – [4] Alexander Zverev

[2] Marin Cilic – [6] Juan Martin Del Potro

Questi sono invece i miei pronostici dopo un’attenta disamina del tabellone derivante dagli stati di forma dei giocatori e da alcune mie sensazioni.

QUARTI DI FINALE

[1] Roger Federer – [12] Tomas Berdych

[3] Grigor Dimitrov – [17] Nick Kyrgios

[9] Lucas Pouille – [4] Alexander Zverev

[31] Phillip Kohlschreiber – [6] Juan Martin Del Potro

SEMIFINALI

[1] Roger Federer – [3] Grigor Dimitrov

[9] Lucas Pouille – [6] Juan Martin Del Potro

FINALE

[1] Roger Federer – [6] Juan Martin Del Potro

Luca Fiorino

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $7.972.535 – Parte Alta

(1) Federer, Roger vs Bye

Harrison, Ryan vs Delbonis, Federico

Paire, Benoit vs Qualifier

Bye vs (25) Krajinovic, Filip

(20) Mannarino, Adrian vs Bye

Copil, Marius vs Qualifier

Benneteau, Julien vs Chardy, Jeremy

Bye vs (16) Fognini, Fabio

(12) Berdych, Tomas vs Bye

Karlovic, Ivo vs Marterer, Maximilian

Lacko, Lukas vs Lajovic, Dusan

Bye vs (23) Chung, Hyeon

(30) Cuevas, Pablo vs Bye

Shapovalov, Denis vs Qualifier

Albot, Radu vs Tsitsipas, Stefanos

Bye vs (5) Thiem, Dominic

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

Verdasco, Fernando vs Pella, Guido

Fritz, Taylor vs (WC) Opelka, Reilly

Bye vs (27) Rublev, Andrey

(19) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Coric, Borna vs Young, Donald

Donaldson, Jared vs Qualifier

Bye vs (13) Bautista Agut, Roberto

(11) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zeballos, Horacio vs Sugita, Yuichi

Johnson, Steve vs Medvedev, Daniil

Bye vs (17) Kyrgios, Nick

(26) Dzumhur, Damir vs Bye

Kicker, Nicolas vs Vesely, Jiri

Khachanov, Karen vs Donskoy, Evgeny

Bye vs (7) Anderson, Kevin

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $7.972.535 – Parte Bassa

(8) Sock, Jack vs Bye

Fabbiano, Thomas vs (WC) Klahn, Bradley

Tiafoe, Frances vs (WC) Escobedo, Ernesto

Bye vs (28) Lopez, Feliciano

(18) Querrey, Sam vs Bye

Kukushkin, Mikhail vs Zverev, Mischa

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (9) Pouille, Lucas

(14) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs (PR) Nishioka, Yoshihito

Istomin, Denis vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (21) Edmund, Kyle

(32) Raonic, Milos vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Youzhny, Mikhail vs Sousa, Joao

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(6) del Potro, Juan Martin vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs (WC) de Minaur, Alex

Basilashvili, Nikoloz vs (WC) Sandgren, Tennys

Bye vs (29) Ferrer, David

(22) Nishikori, Kei vs Bye

Mayer, Leonardo vs Estrella Burgos, Victor

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (10) Djokovic, Novak

(15) Isner, John vs Bye

Monfils, Gael vs Ebden, Matthew

Herbert, Pierre-Hugues vs Simon, Gilles

Bye vs (24) Muller, Gilles

(31) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Qualifier vs Djere, Laslo

Troicki, Viktor vs Fucsovics, Marton

Bye vs (2) Cilic, Marin