Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini è già al secondo turno. C’è anche Thomas Fabbiano. Djokovic giocherà

Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini è già al secondo turno. C’è anche Thomas Fabbiano.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $7.972.535 – Parte Alta

(1) Federer, Roger vs Bye

Harrison, Ryan vs Delbonis, Federico

Paire, Benoit vs Qualifier

Bye vs (25) Krajinovic, Filip

(20) Mannarino, Adrian vs Bye

Copil, Marius vs Qualifier

Benneteau, Julien vs Chardy, Jeremy

Bye vs (16) Fognini, Fabio

(12) Berdych, Tomas vs Bye

Karlovic, Ivo vs Marterer, Maximilian

Lacko, Lukas vs Lajovic, Dusan

Bye vs (23) Chung, Hyeon

(30) Cuevas, Pablo vs Bye

Shapovalov, Denis vs Qualifier

Albot, Radu vs Tsitsipas, Stefanos

Bye vs (5) Thiem, Dominic

(3) Dimitrov, Grigor vs Bye

Verdasco, Fernando vs Pella, Guido

Fritz, Taylor vs (WC) Opelka, Reilly

Bye vs (27) Rublev, Andrey

(19) Ramos-Vinolas, Albert vs Bye

Coric, Borna vs Young, Donald

Donaldson, Jared vs Qualifier

Bye vs (13) Bautista Agut, Roberto

(11) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zeballos, Horacio vs Sugita, Yuichi

Johnson, Steve vs Medvedev, Daniil

Bye vs (17) Kyrgios, Nick

(26) Dzumhur, Damir vs Bye

Kicker, Nicolas vs Vesely, Jiri

Khachanov, Karen vs Donskoy, Evgeny

Bye vs (7) Anderson, Kevin

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $7.972.535 – Parte Bassa

(8) Sock, Jack vs Bye

Fabbiano, Thomas vs (WC) Klahn, Bradley

Tiafoe, Frances vs (WC) Escobedo, Ernesto

Bye vs (28) Lopez, Feliciano

(18) Querrey, Sam vs Bye

Kukushkin, Mikhail vs Zverev, Mischa

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (9) Pouille, Lucas

(14) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier vs (PR) Nishioka, Yoshihito

Istomin, Denis vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (21) Edmund, Kyle

(32) Raonic, Milos vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Youzhny, Mikhail vs Sousa, Joao

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(6) del Potro, Juan Martin vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs (WC) de Minaur, Alex

Basilashvili, Nikoloz vs (WC) Sandgren, Tennys

Bye vs (29) Ferrer, David

(22) Nishikori, Kei vs Bye

Mayer, Leonardo vs Estrella Burgos, Victor

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (10) Djokovic, Novak

(15) Isner, John vs Bye

Monfils, Gael vs Ebden, Matthew

Herbert, Pierre-Hugues vs Simon, Gilles

Bye vs (24) Muller, Gilles

(31) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Qualifier vs Djere, Laslo

Troicki, Viktor vs Fucsovics, Marton

Bye vs (2) Cilic, Marin