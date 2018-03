ATP Sao Paulo: Fabio Fognini soffre nel primo set e poi vince facile contro Domingues (con il video della partita)

Fabio Fognini soffre per un set e poi senza problemi approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Sao Paulo.

Il tennista ligure ha sconfitto al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, il portoghese Joao Domingues classe 1993 e n.194 ATP, con il risultato di 75 61 in 1 ora e 9 minuti di partita.

Venerdì nei quarti di finale Fabio Fognini sfiderà Guillermo Garcia Lopez, classe 1983 e n.67 ATP.

Da segnalare che Fabio nel primo set è stato sotto nel punteggio per 1 a 4, con il break subito nel corso del quarto gioco (a 15).

Sul 2 a 4 l’azzurro, dal 15-40, piazzava il controbreak ai vantaggi, con il lusitano che sulla palla break commetteva un gratuito di diritto.

Sul 4 a 5, 15-30 ed era alla battuta, Fabio arrivava a due punti dal perdere il set dopo che nel game precedente aveva mancato tre palle break.

Fognini però usciva dalla situazione di pericolo e impattava sul 5 pari.

Poi proprio nell’undicesimo game l’azzurro piazzava il break a 15 mettendo a segno sulla palla break un bel rovescio incrociato vincente e sul 6 a 5 teneva a 0 il turno di battuta conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set il ligure in un attimo si portava sul 4 a 0, i break al primo e terzo gioco e piazzava un parziale di 16 a 3.

Sul 5 a 1 poi Fabio metteva a segno il terzo break del set (a 0), portando a casa in questo modo set e match per 6 a 1, con il lusitano che commetteva un errore di rovescio sulla palla match.

La partita punto per punto



ATP Sao Paulo Joao Domingues Joao Domingues 5 1 Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 7 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Domingues 0-15 0-30 df 0-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-4 → 1-5 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Domingues 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Domingues 15-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Domingues 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Domingues – F. Fognini

01:08:42

1 Aces 0

1 Double Faults 2

72% 1st Serve % 67%

25/44 (57%) 1st Serve Points Won 26/33 (79%)

6/17 (35%) 2nd Serve Points Won 9/16 (56%)

8/13 (62%) Break Points Saved 1/2 (50%)

10 Service Games Played 9

7/33 (21%) 1st Return Points Won 19/44 (43%)

7/16 (44%) 2nd Return Points Won 11/17 (65%)

1/2 (50%) Break Points Won 5/13 (38%)

9 Return Games Played 10

31/61 (51%) Total Service Points Won 35/49 (71%)

14/49 (29%) Total Return Points Won 30/61 (49%)

45/110 (41%) Total Points Won 65/110 (59%)

194 Ranking 20

24 Age 30

Oliveira de Azemeis, Portugal Birthplace Sanremo, Italy

Porto, Portugal Residence Arma di Taggia, Italy

N/A Height 5’10” (177 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 2004

0/0 Year to Date Win/Loss 10/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 5

$126,151 Career Prize Money $9,667,215