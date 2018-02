Ad Acapulco Nishikori vs Shapovalov finiscono sul terzo campo d’importanza come anche i finalisti di Rio

Sicuramente è strano vedere nell’order of play di questa notte del torneo di Acapulco che l’incontro tra Kei Nishikori e Denis Shapovalov è finito sul campo n.2, il terzo come importanza.

Con la maggior parte delle partite (12) del primo turno maschile ancora da giocare, gli organizzatori hanno dovuto inserire questo incontro in un campo secondario.

Anche i finalisti del torneo di Rio, Diego Schwartzman e Fernando Verdasco giocheranno sullo stesso campo.

Cancha Central – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Sloane Stephens vs Pauline Parmentier

2. [6] Juan Martin del Potro vs Mischa Zverev (non prima ore: 03:00)

3. [1] Rafael Nadal vs Feliciano Lopez (non prima ore: 05:00)

4. Steve Johnson vs [2] Alexander Zverev

Grand Stand Caliente – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Matthew Ebden vs [7] Sam Querrey

2. Kristyna Pliskova vs [WC] Renata Zarazua

3. [Q] Amandine Hesse vs [2] Kristina Mladenovic

4. [Q] Cameron Norrie vs [3] Dominic Thiem

Cancha 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Kei Nishikori vs Denis Shapovalov

2. [4/WC] Jack Sock vs [Q] Ernesto Escobedo

3. Diego Schwartzman vs Fernando Verdasco

4. Peter Gojowczyk vs [WC] Lucas Gomez

Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Lara Arruabarrena vs Maria Sakkari

2. Stefanie Voegele vs [8] Tatjana Maria

3. [Q] Rebecca Peterson vs [6] Alizé Cornet

4. [4] Shuai Zhang vs [Q] Jasmine Paolini

Cancha 4 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Adrian Mannarino vs [Q] Ricardas Berankis

2. Hyeon Chung vs Donald Young

3. [Q] Alexander Bublik vs [WC] Thanasi Kokkinakis

4. [1] Anna Smith / Renata Voracova vs [O] Madison Brengle / Christina Mchale

Cancha 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Kayla Day vs [Q] Arantxa Rus

2. Beatriz Haddad Maia vs Heather Watson

3. Jil Teichmann vs [Q] Jana Fett

4. [O] Monica Puig / Sloane Stephens vs [O] Darija Jurak / Pauline Parmentier